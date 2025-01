Alexander Stubb Ukrainan presidentille: Jatkamme Ukrainan tukemista

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi keskusteli Davosissa Maailman talousfoorumin ohessa Suomen presidentti Alexander Stubbin kanssa toimista oikeudenmukaisen rauhan ja turvallisuuden takaamiseksi.

– Kiitos uusimmasta varjolaivastoa vastaan suunnatusta pakotepaketista, monista konkreettisista toimistanne, kaikista avustuspaketeista ja tuesta kansallemme, Zelenskyi sanoi Ukrinformin mukaan.

Kokouksen keskeisiä aiheita olivat Ukrainan puolustuskyvyn vahvistaminen, turvallisuustakuut ja Venäjän vastaisten pakotteiden vahvistaminen.

– Kaikki nämä askeleet ovat välttämättömiä oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan aikaansaamiseksi, mikä on Ukrainan ja Suomen yhteinen tavoite, ja maamme kutsu liittyä Natoon on keskeinen ja tehokkain turvallisuuden tae, Ukrainan presidentin kanslian lausunnossa sanotaan.

– Jatkamme Ukrainan tukemista. Siitä ei ole epäilystäkään. Tässä on kyse itsenäisyydestänne, suvereniteetistanne ja alueellisesta koskemattomuudestanne. Ihailemme sitä, mitä teette, Stubb korosti.

Ukrainan presidentin kanslian mukaan Zelenskyi ja Stubb keskustelivat 27. avustuspaketin valmistelusta ja Ukrainan tämänhetkisistä sotilaallisista tarpeista. Erityistä huomiota kiinnitettiin investointeihin kotimaiseen, varsinkin tanskalaisen mallin mukaiseen lennokkituotantoon sekä puolustusteollisen yhteistyön kehittämiseen.

Presidentit sopivat myös seuraavien tapaamistensa päivämäärät.

