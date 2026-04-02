Alexander Stubb: Tulitauko Iraniin tarvitaan nopeasti

Tasavallan presidentti Alexander Stubb keskusteli torstaina Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin kanssa.
– Keskustelimme Iranin ja Lähi-idän tilanteesta, Alexander Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Stubb korostaa, että tulitauko ja diplomaattinen ratkaisu tarvitaan nopeasti.
– Korostin tarvetta lopettaa iskut naapurimaihin ja vapauttaa merenkulku Hormuzinsalmessa.
Iranin ja Israelin välinen jännite on kärjistynyt suoriksi iskuiksi, kun Iran on tukenut alueen aseellisia ryhmiä ja Israel on vastannut sotilaallisesti. Yhdysvallat on tukenut Israelia ja pyrkinyt samalla estämään konfliktin laajenemisen. Tilanne heijastuu koko Lähi-itään, uhkaa merenkulkua Hormuzinsalmessa ja lisää epävarmuutta öljymarkkinoilla.
Viestinsä lopuksi presidentti muistuttaa, että vuoropuhelua on tärkeää jatkaa erimielisyyksistä huolimatta.
Eilen keskiviikkona Stubb kävi keskustelun Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa. Keskustelu käytiin sen jälkeen, kun julkisuuteen oli tullut tietoja Trumpin aikeista vetää Yhdysvallat pois puolustusliittouma Natosta.
Natosta eroaminen ei kuitenkaan olisi yksinkertainen prosessi. Yhdysvaltain lainsäädäntö edellyttäisi eropäätökselle kongressin hyväksynnän. Käytännössä kongressi voisi siis kaataa Trumpin suunnitelman Nato-erosta.