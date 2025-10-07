Alexander Stubb tapaamisesta USA:ssa: Agenda on laaja

Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että loppuviikon tapaamisen agenda Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin kanssa tulee olemaan laaja. Esillä on myös talouteen ja teollisuuteen liittyviä kysymyksiä, mutta tiedotustilaisuudessa tiistaina Helsingissä hän ei suoraan ottanut kantaa julkisuudessa liikkuneisiin tietoihin jäänmurtajakaupoista, josta kertoi Ilta-Sanomat.

Stubb kertoi aikovansa tuoda tapaamiseen viestinsä myös vierailustaan Ukrainassa ja tapaamisestaan Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Tasavallan presidentin kanslia tiedotti alkuviikosta Stubbin sekä pääministeri Petteri Orpon (kok.) matkustavan Yhdysvaltoihin tapaamaan Trumpia 9.-10.10.2025.

– Meillä tulee olemaan paljon asioita agendalla presidentti Trumpin kanssa, Stubb kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa, joka järjestettiin Suomessa paraikaa vierailulla olevan Islannin presidentin Halla Tomasdottirin kanssa.

– On tärkeää istua välillä alas ja keskustella kahdenvälisisistä asioista kasvokkain, koska painopiste on ollut hyvin paljon Venäjän sodassa Ukrainassa, Natossa ja liittolaisissa.

Stubbin mukaan Orpon osallistuminen on paikallaan, koska tapaamisen agenda on laaja liittyen myös talouteen ja teollisuuteen.