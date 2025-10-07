Verkkouutiset

Yhdysvaltain presidentin virka-asunto Valkoinen talo Washington DC:ssä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Alexander Stubb ja Petteri Orpo tapaavat Donald Trumpin Valkoisessa talossa

Maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi esillä on Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) tekevät työvierailun Yhdysvaltoihin 9.–10. lokakuuta 2025 ja tapaavat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Tasavallan presidentin kanslia kertoo asiasta tiedotteessa.

Tapaaminen järjestetään Yhdysvaltain pääkaupungissa Washington DC:ssä presidentin virka-asunnossa. Yhdysvaltain presidentin virka-asunto tunnetaan yleisesti nimellä Valkoinen talo.

Torstaina 9. lokakuuta Valkoisessa talossa järjestettävässä tapaamisessa keskustelunaiheina ovat Suomen ja Yhdysvaltain kahdenväliset suhteet, kaupallistaloudellinen yhteistyö ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

Presidentti Stubbin ohjelmassa on lisäksi tapaamisia muiden poliittisten toimijoiden ja Yhdysvaltain hallinnon edustajien kanssa.

