Alexander Stubb: Suomella ei ole suunnitelmia lähettää joukkoja Ukrainaan

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on vierailulla Suomessa. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Presidentinlinnassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa pääsihteeriltä ja presidentiltä kysyttiin Ranskan aikeista lähettää sotilaskouluttajia Ukrainaan. Venäjä on varoittanut eskalaation riskistä ja siitä, että lännen kouluttajat voivat joutua iskujen kohteeksi.

– Meidän täytyy muistaa, mistä tässä on kyse: tämä on hyökkäyssota. Venäjä on käynnistänyt Euroopassa täysimittaisen hyökkäyksen itsenäistä ja suvereenia Ukrainaa vastaan. Ukrainalla on kansainvälisen oikeuden mukaan oikeus puolustaa itseään, ja meillä on oikeus tarjota apua Ukrainalle, Stoltenberg vastasi.

– Liittolaisemme tukevat Ukrainaa erilaisilla tavoilla, mutta Natolla ei ole suunnitelmia lähettää joukkoja Ukrainaan. Me keskitymme siihen, miten saamme järjestelmälliset puitteet Ukrainan tuelle ja pitkän ajan taloudelliset sitoumukset varmistaaksemme sen, että seisomme Ukrainan tukena niin kauan niin kauan kuin on tarpeen, hän jatkoi.

Presidentti Stubbin mukaan Suomi keskittyy taloudelliseen ja sotilaallisen tukeen ja ammusten lähettämiseen.

– Suomella ei ole suunnitelmia lähettää joukkoja Ukrainaan.

It is a great pleasure to welcome NATO Secretary General @jensstoltenberg to Finland.

Today, we discussed the forthcoming NATO summit in Washington, Ukraine and security and defence policy issues. We will continue to make sure that NATO’s defence and deterrence remain strong.… pic.twitter.com/P4phcrfB2i

— Alexander Stubb (@alexstubb) June 5, 2024