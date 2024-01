Alexander Stubb Ruotsin tv:lle: Vladimir Putin on holtiton

Presidenttiehdokas Alexander Stubbia haastateltiin maanantaina Ruotsin SVT Agendalla (24:00). Stubb totesi varoittaneensa Venäjän linjan muuttumisesta 2008 Georgian sodan myötä.

– (Vladimir) Putin on holtiton. Hän on aggressiivinen. Hänen Venäjänsä on imperialistinen. Hän ei tunne rajoja. Hän on itse asiassa sitä mieltä että Venäjällä ei ole rajoja, Alexander Stubb sanoo SVT:lle nähneensä.

– Se on ymmärrettävä Putinista. Ainoa mitä hän itse ymmärtää on tietysti voima ja valta. Siksi meillä on niin vahva puolustus Suomessa ja siksi olemme nyt mukana Natossa.

Stubbin mukaan poliittisia kontakteja Venäjään ei tule, ennen kuin maa lopettaa sodan Ukrainassa.

– On hyvin tärkeää, että annamme Venäjälle myös viestin ettei meillä ole ainoastaan vahva puolustus, vaan että olemme osa maailman suurinta sotilaallista liittoumaa, Stubb toteaa.

– Palaan siihen mitä sanoin: ainoa asia jota Putin ja Venäjä tajuavat on vahvuus, ja nyt näytämme että meillä on sitä. Se on varmin tapa pitää rajamme ehjänä ja suojattuna aggressiivista imperialistista Venäjää vastaan.