Tuhosiko Ukraina sunnuntaina jopa kaksi Venäjän sotilasalusta?

Sunnuntaina tuhottiin merimiinanraivausalus Kovrovets, kertoi Ukrainan puolustusministeriö. Maanantaina alkoivat kiertää huhut: tuhottiinko myös ohjusristeilijä Tsiklon? Asiasta ei ole saatu vahvistusta. Maanantaina iltapäivästä vaikutti siltä, ettei Ukrainan merivoimatkaan ollut asiasta varma. Merivoimien tiedottaja Dmytro Pletentšuk sanoi videolla, että ihan mahdollista.

-On melko suuri todennäköisyys, ettei Venäjällä ole enää ohjusristeilijöitä Mustallamerellä jos tiedot Tsiklon-risteilijästä varmistuvat, Pletentšuk sanoi Radio Svobodan mukaan. Hän korosti, että tiedot täytyy kuitenkin saada puoluettomasti vahvistettua.

Väite vaikuttaa olevan peräisin venäläisen tiedustelubloggaajan Telegram-kanavalta, joista sen löysi laajempaan levitykseen itsenäinen venäjänkielinen uutiskanava Astra. Väitteen mukaan Tsiklon oli ankkurissa Sevastopolin satamassa, kun Ukraina teki ankaria ohjusiskuja Krimille. Sevastopoliin ammuttiin ainakin 19 Atacms-ohjusta, joista yhdeksän Venäjän ilmapuolustus torjui.

Mutta kolme ohjuksista osui laitureihin, ja siinä samalla myös Tsiklon-ohjusristeilijään.

Astra-kanava kertoo, että sen lähteet Sevastopolin pelastustoimessa vahvistivat tapahtuneen mutta kertoivat, että tiedossa ei ollut kuolleita tai loukkaantuneita. Tiedustelubloggaajan mukaan iskuissa kuoli kuusi ja haavoittui 11 Mustameren laivaston sotilasta.

Yhtä kaikki: Tsiklonin väitetään uponneen.

Krimski Veter -kanava vertasi satelliittikuvia laitureista, jossa Tsiklonin tiedettiin olleen ennen. Jälkimmäisessä kuvassa laiturit näyttävät tyhjiltä. Kuvista ei kuitenkaan pysty kanavan julkaisun perusteella arvioimaan, milloin ne on otettu. Verkkouutiset ei ole itsenäisesti tilannut ja arvioinut vastaavia Planet-palvelun tarjoamia kaupallisia satelliittikuvia.

Myöskään Venäjän puolustusministeriö ei tiistaiaamupäivään mennessä ollut kommentoinut sen enempää Kovrovetsin kuin Tsikloninkaan kohtaloa ollenkaan.

Yhdysvaltalaislehti Forbes arvioi miinanraivaaja Kovrovetsin tuhoamiseen liittyen, että mikäli edes kyseinen isku on tehty maaiskuihin tarkoitetuilla Atamcs-ohjuksilla, se voi paljastaa lisätietoa Ukrainan saamasta aseistuksesta. Läheskään kaikkien Atacms-ohjusten kantama ja taistelukärkien tarkkuus ei riittäisi tällaiseen toimeen Ukrainasta Sevastopoliin saakka.

Norjalainen ydinasetutkija Fabian Hoffman kirjoitti viestipalvelu X:ssa, että mikäli Atacms-ohjusten käyttö Mustanmeren laivaston kohteita vastaan näiltä etäisyyksiltä varmistuisi, voisi sillä olla hirvittäviä vaikutuksia Krimin sillan kohtalolle.

If confirmed and if M48/M57 ATACMS have been used, it would indicate a substantially lower CEP than the unclassified data implies.

Such precision would also render the Kerch bridge a viable target for M48/M57 ATACMS strikes. 1/2 https://t.co/vO3QZf0oy8

— Fabian Hoffmann (@FRHoffmann1) May 19, 2024