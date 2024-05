Maastopalovaroitus voimassa isossa osassa maata – luvaton tuli voi tulla kalliiksi

Suurimmassa osassa Suomea on nyt voimassa maastopalovaroitus.

Maastopalovaroituksen ollessa voimassa avotulen teko on maastossa kielletty, Metsähallitus muistuttaa tiedotteessa.

Myös kertakäyttögrillin ja risukeittimen käyttö on kielletty maastopalovaroituksen ollessa voimassa. Nuotion saa tehdä kansallispuistossa ainoastaan keittokatoksissa ja hormillisissa tulisijoissa, ja näissäkin varovaisuutta noudattaen.

Kukin alueellinen pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon alueella kokonaan tai osassa sitä määräajaksi, jos tulipalon vaara on ilmeinen.

Maastopalo voi levitä nopeasti ja aiheuttaa vaaran retkeilijöille. Esimerkiksi ruuhkaisessa kansallispuistossa voi olla maastossa yöpymässä iso määrä ihmisiä.

Vaikka joissakin kansallispuistossa tehdään ennalta suunniteltuja metsien ennallistamispolttoja, niin tahattoman maastopalon haitat voivat olla luonnolle suuret.

Nuotioista karanneissa paloissa palaa usein Metsähallituksen mukaan sellaisia kohteita, mitä ei poltettaisi muuten. Suunnittelematon palo ei ole hallinnassa, ja se voi levitä tai sytyttää uusia erillisiä paloja. Hiillos voi myös helposti jäädä kytemään maan alle pitkäksikin aikaa ja syttyä uudelleen.

Avun saanti kansallispuistoihin ja muihin luontokohteisiin kestää yleensä kauan. Kohteet ovat usein hankalasti saavutettavissa ja sammutustöitä varten joudutaan raivaamaan reitti.

Tällöin voidaan esimerkiksi uhanalaisen lajin kasvupaikka tuhoutua tai vaurioitua. Metsäpalon sammuttaminen ja jälkivartiointi voi pahimmassa tapauksessa viedä useita päiviä.

Luonnonsuojelualueella luvattomasta tulenteosta koituu sakkoja, Metsähallitus muistuttaa. Jos maastopalovaroitus on voimassa, sakkojen määrä kasvaa. Sytyttäjä on aina itse vastuussa tulen sytyttämisestä ja on velvollinen korvaamaan myös kustannuksia, jos palo leviää ja paikalle tarvitaan pelastuslaitosta.

Etelä- ja Keski-Suomessa Ilmatieteen laitos on nostanut maastopaloluokituksen vaaralliseen luokkaan. Pohjoisen Suomen tulvista huolimatta useilla alueilla on voimassa maastopalovaroitus ja maapohja on talven jäljiltä rutikuiva.