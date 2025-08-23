Alexander Stubb: On vain yksi henkilö, joka voi pakottaa Venäjän rauhaan

Vain Yhdysvaltain presidentti voi pakottaa Venäjän rauhaan Ukrainassa, arvelee tasavallan presidentti Alexander Stubb Ylen Ykkösaamussa.

Stubbin mukaan Euroopan linja, jossa Venäjää on pyritty eristämään ja pakotteita kiristämään, on ollut oikea. Nykytilanteessa on kuitenkin oltava realistinen. Ainoa henkilö, jota Vladimir Putin pelkää ja kuuntelee, istuu Valkoisessa talossa.

– On vain ja ainoastaan yksi henkilö, joka voi pakottaa Putinin rauhaan, ja se on presidentti [Donald] Trump, Stubb sanoo.

Tasavallan presidentti kertoo, ettei Putinin halulle ohittaa eurooppalaiset johtajat neuvotteluissa ei voi mitään. Lähtökohtana kuitenkin on, että Trumpin kanssa keskustellaan ennen Putinin tapaamista. Stubb ei myöskään pidä huonona asiana, että Trump ja Putin neuvottelevat kahdenvälisesti.

Seuraava tavoite onkin Stubbista odottaa, että Trumpin kärsivällisyys Putiniin loppuu, ja hän ryhtyy kiristämään pakotteita tai tariffeja.

Tämä voisi tapahtua kahdella eri tavalla: Venäjä voi viivytellä neuvotteluja sekä jatkaa iskuja siviilikohteisiin.

– Nythän me näemme tällaisen aika tyypillisen venäläisen viivytystaktiikan, Stubb huomauttaa.

– [Iskuilla siviilikohteisiin] on selvästi vaikutus presidentti Trumpin ajatteluun.

Stubb kertoo käyneensä Trumpin kanssa keskusteluja torstaina, joissa enteilyä kärsivällisyyden loppumisesta oli jo kuultavissa. Viimeistään kärsivällisyys loppunee, jos Putinin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kaavailtu tapaaminen ei toteudu puolentoista viikon päästä, kuten oli alun perin suunniteltu.

Tasavallan presidentin mukaan yhteydenpito Trumpiin on ollut tiivistä, ja hänellä on myös Yhdysvaltain presidentin henkilökohtainen puhelinnumero. Kahden presidentin väliset suhteet alkoivat tiivistymään, kun he pelasivat yhdessä eteläcarolinalaisen senaattorin Lindsey Grahamin kanssa erän golfia.

Kahdenvälisissä keskusteluissa Trump kysyy, pohtii ja haastaa Stubbin mukaan paljon. Hän myös pitää Suomen puolustuskyvystä.

– Ensimmäinen asia, jonka hän sanoi kohdatessaan, oli kehua Suomen puolustusvoimia. Hän kehui Suomen historiaa, Stubb paljastaa.

– Sitten meillä on esimerkiksi jäänmuurtajia, eli on tällaisia suoria intressejä. Syntyy tällainen eräänlainen kemia, jossa on sosiaaliset suhteet presidenttien välillä, mutta myös kansalliset intressit.

Suomen kannattaisikin Stubbista hyödyntää tämä erityinen asema. Informaatio on valtaa, ja tällä hetkellä Suomella on sitä muita enemmän.

Tasavallan presidentti kuitenkin painottaa, että tiiviitä suhteita ei pidä pitää itsestäänselvyytenä. Asema on ansaittava.

Esimerkiksi keskusteluissa, joissa läsnä ovat suurempien maiden johtajat, aloittaa usein Naton pääsihteri Mark Rutte. Sen jälkeen puhuvat suurempien maiden johtajat, ja jos keskustelu menee huonompaan suuntaan, puhuu Italian konservatiivinen pääministeri Giorgia Meloni. Vasta kun keskustelu on loppumassa, voi Suomen presidentti tehdä yhteenvedon ja pyrkiä vaikuttamaan Trumpiin.

Suomen kaltaisen maan presidentin pitääkin tietää paikkansa, odottaa oikeaa hetkeää puhua eikä ylimitoittaa omaa vaikutusvaltaansa.

– Sen voi menettää nopeasti jonkinnäköisellä virheaskeleella, Stubb varoittaa.

– Mutta kyllä tämä on sellaista eurooppalaista joukkuepeliä parhaimmillaan.