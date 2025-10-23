Alexander Stubb nimesi päivän hyvän uutisen – ”Ensimmäistä kertaa Donald Trumpin aikana”

Tasavallan presidentti Alexander Stubb vieraili puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa tänään Etelä-Pohjanmaalla. Stubb piti päivän päätteeksi mediatilaisuuden ja kertoi ajankohtaisesta maailmanpoliittisesta tilanteesta.

Stubb nosti viime viikonlopusta esiin kaksi kokonaisuutta: tulitauon sekä niin sanotun kontaktilinjan, joita presidentin mukaan on nyt työstetty. Hän kertoi keskustelleensa Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa ennen tämän vierailua tänään Washingtoniin.

Päivän hyvä uutinen on Stubbin mukaan se, että Yhdysvallat asettaa painetta Venäjälle.

– Yhdysvallat on lisännyt painetta sanktioiden muodossa ensimmäistä kertaa [presidentti Donald] Trumpin kauden aikana, eli kaksi sanktioitavaa yritystä Rosneft ja Lukoil.

Edelleen perusasetelma sodan lopettamisessa on sama: lyhyt, keskipitkä ja pitkä aikaväli, Stubb jatkoi.

Lyhyellä aikavälillä maksimoidaan paine Venäjän suuntaan tukemalla Ukrainaa sekä aseellisesti, että taloudellisesti ja lisäämällä Venäjälle talouspainetta.

– Keskipitkällä aikavälillä panostamme turvatakuisiin, joita olemme työstäneet Trumpin Alaskan vierailun jälkeen, ja niissä ollaan Euroopan puolella päästy maaliin mutta Yhdysvaltojen kanssa on ehkä vielä vähän tekemistä, Stubb kertoi.

– Ja pitkällä aikavälillä panostamme tietysti rauhanneuvotteluihin.

Stubbin mukaan tämä täytyy vaiheistaa kahteen osaan, eli ensimmäisen vaiheen pitää olla tulitauko ja sen jälkeen varsinaiset rauhanneuvottelut.

Stubb kertoi lisäksi puhuneensa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin sekä muiden Euroopan johtajien kanssa heti Zelenskyin tavattua Trumpin viime perjantaina.

Stubbin mukaan Trumpin ja Zelenskyin tapaamisesta mediassa kerrottu on ollut ”värittynyttä”.

– Zelenskyi ei meille mitään normaalista kokouksesta poikkeavaa ilmoittanut, Stubb sanoi.

Stubbin mukaan hyvä uutinen on myös se, että Trump itse on nyt sanonut, että on saatava aikaan tulitauko – mistä ei ole Alaskan-kokouksen jälkeen aiemmin puhuttu.

Lisäksi hän korosti, että tulitauko alkaisi kontaktilinjalla, eikä mitään maan vaihtoa tehdä. Stubb kuvaili, että näiden hyvien linjausten lisäksi Yhdysvaltojen kahdelle venäläisyhtiölle asettamat pakotteet olivat jopa vähän yllättäväkin bonus.