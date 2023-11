Alexander Stubb itärajasta MT:n tentissä: Venäjälle annetaan viesti, että mennään kova kovaa vastaan

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubbin mukaan itärajan tilannetta ja tarvittavia toimia arvioitaneen hallituksessa ja tasavallan presidentin kansliassa askel askeleelta.

– Itse olisin taipuvainen siihen, että raja tullaan seuraavien viikkojen aikana kokonaan sulkemaan, Stubb totesi Maaseudun Tulevaisuuden ja MTK:n presidenttitentissä.

Toistaiseksi raja-asemia on suljettu neljä Kaakkois-Suomessa ja turvapaikanhaku keskitetty Pohjoiseen Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikoille. Venäjän Suomen rajalle masinoimia tulijoita on kuitenkin alkanut ilmaantua pohjoiseenkin. Tänään kerrottiin esimerkiksi 35 Sallaan saapuneen turvapaikanhakijan joukosta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vieraili tänään Vartiuksessa. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa, että lisää toimia on valmisteltu ja luvassa, jos ihmisten tulo Venäjältä rajalle ei lopu. Hän ei lähtenyt avaamaan uusien toimien yksityiskohtia medialle tässä vaiheessa.

– Toistaiseksi on suljettu neljä ja jos Venäjä tätä jatkaa, suljetaan loput viisi, ja tämä tarkoittaa myös sitä, että Venäjälle annetaan – kuten Jussi [Halla-aho] tuossa hyvin sanoi – ihan selkeä viesti siitä, että mennään kova kovaa vasten, Alexander Stubb arvioi tentissä.

– Ymmärrän sen, että meillä on kansainvälisiä velvollisuuksia, mutta tässä tapauksessa velvollisuus on Venäjän puolella ja meidän tavoitteenamme on pysäyttää se toiminta. Ja ainoa tapa, jolla se pysäytetään on se, että raja suljetaan.