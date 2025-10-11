Alexander Stubb golfasi USA:ssa, seurana tunnettu senaattori

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on jälleen golfannut korkean tason yhdysvaltalaispolitiikon kanssa. Presidentti on jakanut sosiaalisessa mediassa kuvan itsestään golfkentällä Etelä-Carolinan senaattori Lindsey Grahamin kanssa.

– Hyvä tapa lopettaa vierailu ja aloittaa viikonloppu, eli kierros senaattori Lindsey Grahamin kanssa. Golf ja Etelä-Carolina yhdistää. Nyt kotia kohti, Stubb kirjoittaa Facebookissa.

Presidentti jakoi myös kuvan englanninkielisellä saatekstillä viestipalvelu X:ssä.

Stubb opiskeli nuoruudessaan golfstipendiaattina Furmanin yliopistossa Etelä-Carolinassa. Osavaltiota edustava Graham oli mukana myös Stubbin ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin golfkierroksella maaliskuussa. Iltalehti kertoi toukokuussa Stubbin kertoneen keskustelevansa Grahamin kanssa lähes päivittäin. Republikaani Graham tunnetaan Trumpin läheisenä tukijana sekä pitkäaikaisena Vladimir Putinin Venäjän kriitikkona. Graham on viime aikoina pyrkinyt edistämään tiukempia Venäjä-pakotteita senaatissa.

Graham on myös julkisesti ylistänyt Suomen hallituksen turvallisuuspoliittisia ratkaisuja.

Stubb matkusti Yhdysvaltoihin torstaina, jolloin hän allekirjoitti Trumpin kanssa aiesopimuksen suuresta jäänmurtajakaupasta. Yhdysvaltojen on tarkoitus hankkia 11 jäänmurtajaa, joista neljä valmistetaan Suomessa ja seitsemän Yhdysvalloissa suomalaista osaamista hyödyntäen.