Alexander Stubbin ja Donald Trumpin kanssa golfannut senaattori suitsuttaa tasavallan presidenttiä

Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi lauantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin epävirallisella vierailulla Mar-a-Lagossa Floridassa. Ohjelmaan kuului erä golfia, johon osallistui myös eteläcarolinalainen senaattori Lindsay Graham. Pelin jälkeen Grahamilta satoi kehuja Stubbille viestipalvelu X:ssä.

Graham muistutti, että Stubb pelasi opiskeluaikoinaan golfia Grahamin kotiosavaltiossa.

– Suomen presidentti Alexander Stubb, joka pelasi golfia Furmanin yliopistossa, oli uskomaton, Graham kehui.

Stubb opiskeli Furmanin yliopistossa valtio-oppia, kansainvälistä politiikkaa sekä taloustiedettä vuonna 1993. Samana vuonna hän suoritti yliopistossa Bachelor of Arts -tutkinnon.

Trumpin, Stubbin ja Grahamin seurassa golfia pelasivat myös eläköitynyt eteläafrikkalainen golftähti Gary Player sekä entinen kongressiedustaja ja TV-juontaja Trey Gowdy. Viisikko voitti pelissä Trump Internationalin kevään jäsen-vierasturnauksen ykkössijan.

Graham kehui myös Trumpia mahtavaksi ja Playeria ”Gibraltarinvuoreksi”. Gowdysta taas oli välillä apua. Omia taitojaan Graham ei juuri ylistänyt.

– Minä en ollut avuksi lähes ollenkaan. Mutta voitimme, Graham kirjoittaa.

Myös Trump itse kehui Stubbin golftaitoja Truth-viestipalvelussa.

– Hän on erittäin hyvä pelaaja, Trump kommentoi.

I was honored to play in and win the Trump International Spring Member-Guest Tournament today.

President Trump was awesome! Finnish President Alexander Stubb, who played golf at Furman University, was amazing. The legendary Gary Player was the Rock of Gibraltar. Trey Gowdy… pic.twitter.com/vF5oMDr7zb

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 29, 2025