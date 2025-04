USA:n huippupoliitikko suitsuttaa Suomen johtoa: Rohkeaa ja vastuullista

Pitkän linjan republikaanisenaattori Lindsey Graham hehkuttaa Suomen hallituksen tiistaina tekemiä ratkaisuja viestipalvelu X:ään kirjoittamassaan kommentissa.

– Tällaista rohkeaa ja vastuullista johtajuutta voidaan odottaa aggression edessä. Uskon, että tämä estää tulevia hyökkäyksiä, Graham kommentoi tasavallan presidentti Alexander Stubbin viestipalvelu X:ssä jakamaa päivitystä.

Hallitus päätti tiistaina, että puolustusmenoja nostetaan 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä. Lisäksi Suomi valmistautuu vetäytymään Ottawan miinakieltosopimuksesta.

– Hyvin tehty presidentti Alexander Stubb sekä ystävämme ja liittolaisemme Suomessa, Graham jatkoi päivityksessä.

This is the type of bold and responsible leadership that’s to be expected in the face of aggression and I believe it will deter future aggression.

Well done to President @alexstubb and our friends and allies in Finland. https://t.co/xkOPD7TMjd

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) April 1, 2025