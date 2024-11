Ålandstidningen: Kuvasiko venäläinen diplomaatti sähköverkkoa?

Ahvenanmaalaiset ovat huolissaan. Poliisi on saanut ilmoituksen epäilystä, että venäläisissä diplomaattikilvissä olleen auton kuljettaja tai matkustaja on valokuvannut sähkönsiirtoverkon kytkimiä.

Asiasta kertoo Ålandstidningen. Lehden mukaan sähkön runkoverkosta vastaava Kraftnät Åland sekä poliisi ovat asiasta tietoisia, mutta kommentoivat sitä hyvin vähäsanaisesti. Krafnät Ålandin toimitusjohtaja Conny Rosenberg sanoi lehdelle, että pyrkivät tarkkaavaisuuteen siinä, millaista huomioita toimintoihin kohdistuu. Ålandtidningenin tietoja siitä, minkä valtion diplomaattikilvissä kuvaajan käyttämä auto oli, ei Rosenberg kommentoinut ollenkaan.

Rosenberg sanoi kuitenkin, että he tekevät jatkuvasti yhteistyötä viranomaisten kanssa ja varmistaakseen turvallisuuden ja varautumisen. Kuvaaminen ei kuitenkaan ole kiellettyä.

Komisario Tommy Thörnroos Ahvenanmaan poliisista vahvisti lehdelle, että poliisi on saanut tiedon epäilystä, että kriittistä infrastruktuuria olisi yritetty valokuvata.

– Jonkin aikaa sitten saimme tällaista informaatiota, että joku olisi pysähtynyt siirtoverkon alueen lähelle. Tässä tilanteessa on syntynyt epäily, että siellä olisi valokuvattu. Tämä on ainoa minun tietooni tullut tapaus, Thörnroos sanoi ja painotti että tieto on epäselkeää ja vahvistamatonta.

Myös Thörnroos sanoi ettei sähkönsiirtoverkon kuvaaminen ole laitonta, mutta kannusti yleisöä olemaan epäilyttävistä havainnoistaan heti yhteydessä poliisiin.