Ajokeli muuttuu erittäin haastavaksi suuressa osassa maata

Lähiaikoina on luvassa laajalti huonoja ajokelejä, Fintraffic varoittaa tiedotteessa.

Suomeen on saapumassa laaja matalapainealue: Lumisateet ja -pyry alkavat jo tänään keskiviikkoiltana Lounais-Suomesta, ja leviävät torstain aikana lähes koko maahan Lappia lukuun ottamatta.

– Ajokelit ovat muuttumassa erittäin haastaviksi suuressa osassa maata. Lumipyry heikentää näkyvyyttä, ja myös tien pinnat ovat liukkaat. Lisäksi paikoitellen sataa alijäähtynyttä vettä, joka tulee aiheuttamaan myös haasteita. Liikenteessä korostuukin nyt riittävän pitkät turvavälit, jotta turhilta peräänajoilta vältytään ja liikenne saadaan sujumaan myös ruuhkaisimman työmatkaliikenteen aikana, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskuksesta yksikönpäällikkö Eero Sauramäki tiedotteessa.

Moni luottaa vahvasti autonsa valoautomatiikkaan ja saattaa siitä syystä ajaa epähuomiossa pelkillä parkki- eli huomiovaloilla.

– Ajovalojen kanssa on syytä olla tarkkana etenkin lumipyryssä ja pimeällä, jolloin näkyvyys on heikointa. Hyvä vinkki on kytkeä ajovalot päälle automatiikasta huolimatta ennen liikkeellelähtöä, jolloin valot varmasti toimivat, Sauramäki vinkkaa.