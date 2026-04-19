Poutasäät väistyvät – loppuviikosta etelässäkin voi sataa räntää

Lämmin ja aurinkoinen sää väistyy alkavan viikon loppupuolella, kun kylmä rintama rysähtää voimalla Suomeen. Asiasta kertoo Foreca.

Suomen yllä on pysytellyt jo jonkin aikaa korkeapainealue, joka on tuonnut mukanaan lämpimiä kelejä ja aurinkoista säätä.

Vielä maanantaina ja tiistaina korkeapainealue pysyttelee Suomen yllä. Sää on aurinkoinen ja lämpötila pysyy 8–15 asteen tienoilla.

Keskiviikkona käynnistyy kuitenkin luoteinen ilmavirtaus, jonka mukana maahan saapuu pilviä, ajoittaisia sateita ja viilenevää säätä. Pilvisyys leviää pohjoisesta alkaen, ja ennuste povaa kuurosateita maan itä- ja pohjoisosiin. Elohopea pysyttelee 8–13 asteessa, Lapissa taas 1–10 asteessa.

Torstaina elohopea ei paikallisia poikkeuksia lukuunottamatta nouse enää 10 asteen yläpuolelle, ja yöpakkasia on odotettavissa koko maassa. Sää on kuitenkin vielä poutainen ja laajalti aurinkoinen.

Todellinen muutos tapahtuu perjantaina, jolloin pilvi- ja sadealue levittäytyy toden teolla Suomen ylle.

Sateet tulevat eteläisessä ja keskisessä Suomessa vetenä, mutta etenkin öisin ja aamuisin voi sataa räntää. Pohjoisessa sade tulee sekamuodossa. Lämpötilat jäänevät 1–9 asteen tuntumaan.

Suuria sateita ei ennusteiden mukaan ole luvassa, mutta sateiden määrät ja olomuodot tarkentuvat viikon edetessä.