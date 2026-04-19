Ensi viikkoa uhkaa takatalvi

Alkuviikosta lämpötila voi nousta jopa 15 asteeseen.
Raekuuro Helsingin keskustassa toukokuussa 2025. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Ensi viikon loppupuolella Suomea uhkaa takatalvi, joka voi ennusteen mukaan tuoda lumisateita maan eteläosaa myöten, kertoo meteorologi Markus Mäntykangas Forecan sääblogissa.

– Päivälämpötilat ovat romahtamassa jopa yli 10 asteella viime päivien huippulukemista. Mahdollisen takatalven laajuuteen ja kestoon liittyy epävarmuutta, Mäntykangas toteaa.

Alkuviikolle on luvassa vielä lämmintä säätä.

– Näillä näkymin suuressa osassa maata lämpötila kohoaa maanantaina iltapäivällä 10 ja 15 asteen välille, tiistaina 15 asteen raja voi mennä rikki eri puolilla Etelä- ja Keski-Suomea, Mäntykangas sanoo.

Takatalvea povataan loppuviikolla, mutta useamman päivän ajan esimerkiksi eurooppalainen säämalli ECMWF on enteillyt rajua kylmänpurkausta.

– On epäselvää, kuinka pitkälle etelään kylmin ilmamassa yltää ja missä vaiheessa. Ainakin maan keski- ja pohjoisosassa lämpötila näyttäisi romahtavan torstaina yli viidellä asteella ja etelässäkin viimeistään perjantaina.

Yöllä ja aamulla maan keski- ja pohjoisosissa voi esiintyä lumisateita. Lapissa yöpakkaset voivat laskea -10 asteeseen tai sen alle. Myös etelässä voi tulla lumikuuroja tai räntää.

