Yhdysvaltain Euroopan joukkojen komentajana, Naton ylin sotilaskomentaja kenraali Christopher Cavoli totesi 18. tammikuuta, että 90 000 sotilasta kaikista 31 Nato-maasta ja Ruotsista osallistuu ”Steadfast Defender” -harjoitukseen. Mukana on myös vähintään 1 100 taisteluajoneuvoa, mukaan lukien 133 panssarivaunua ja 533 jalkaväen taisteluajoneuvoa, yli 50 sota-alusta ja 80 hävittäjälentokonetta.

Cavolin mukaan Nato ”aikoo (harjoituksessa) osoittaa kykynsä vahvistaa euroatlanttista aluetta joukkojen siirrolla Pohjois-Amerikasta … simuloidun kiihtyvän konfliktin aikana läheistä vastustajaa vastaan”.

Venäjän ulkoministeriö vastasi Steadfast Defender -harjoituksen alustavaan ilmoitukseen syyskuussa 2023 ja väitti, että Naton harjoitukset ovat olleet luonteeltaan yhä provokatiivisempia ja aggressiivisempia. Venäjän ulkoministeriön mukaan Nato jatkaa ”voiman osoittamista Venäjän ovella”, kertoo Institute for the Study of War-ajatushautomo.

Ulkoministeriö väitti edelleen, että Venäjä on säännöllisesti ehdottanut Natolle de-eskalaatioaloitteita ja vaatinut Natoa luopumaan provokatiivisista toimistaan ja siirtäneensä Venäjän omat sotaharjoitukset maan sisäosiin.

Analyytikoiden mukaan Venäjän informaatio-operaation tarkoituksena on maalata Naton puolustustoimia provokatiiviseksi.

– Venäjän viranomaiset, mukaan lukien Venäjän presidentti Vladimir Putin, uhkasivat äskettäin Suomea ja Natoa. Putin nimesi lännen Venäjän ”viholliseksi” ja vihjasi, että Venäjä taistelee Ukrainassa voittaakseen lännen, ISW kirjoittaa.

Ajatushautomo arvioi edelleen, että ”Putin hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022, ei puolustaakseen Venäjää olematonta Naton uhkaa vastaan, vaan pikemminkin heikentääkseen ja lopulta tuhotakseen Naton, johon tavoitteeseensa hän edelleen pyrkii”.

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius totesi 19. tammikuuta, että Saksan on otettava huomioon, että Vladimir Putin saattaa yrittää hyökätä Naton jäsenmaahan 5-8 vuoden kuluttua, koska Kremlistä kuuluu uhkauksia lähes joka päivä.

Myös Naton sotilaskomitean puheenjohtaja, amiraali Rob Bauer sanoi äskettäin, että länsimaiden pitäisi valmistautua mahdolliseen sotaan Venäjän kanssa.