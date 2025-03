Ajatko tällaisella mopolla? Vaarantaa henkesi

Nuorten liikennekuolemat huolettavat poliisia. Mopoilukauden kynnyksellä viranomainen muistuttaa sekä mopoilevia nuoria että heidän huoltajiaan liikenneturvallisuudesta.

– Nuorten loukkaantumisten ja kuolemien määrä tieliikenteessä on todella huolestuttava. Onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen ja niiden välttäminen on erityisesti nuorten tien käyttäjien, mutta myös meidän kaikkien muiden vastuulla. Huoltajien välittäminen nuoresta ja tämän liikenteessä käyttämästä ajoneuvosta on tässä merkittävä tekijä, sanoo Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen komisario Juha Hassel tiedotteessa.

Nuorten liikennekuolemat huolettavat kaikkialla Suomea. Pelkästään Kaakkois-Suomessa on loukkaantunut yli 250 nuorta tieliikenneonnettomuuksissa vuosina 2021-2024. Loukkaantuneiden määrä on huomattavasti korkeampi kuin vanhemmilla ikäluokilla.

Poliisin mukaan nuorten onnettomuuksien taustalla vaikuttavat usein kokemattomuus ja tarkkaamattomuus.

– Nuoret eivät ole vielä täysin oppineita ja valmiita tien käyttäjiä ajo-oikeuden saatuaan. Taidot kehittyvät vielä, eikä riskejä ja omien taitojen rajoja vielä tunnisteta. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että riskeistä ja liikenneturvallisuudesta keskustellaan kotona, komisario toteaa.

Kun nuori joutuu liikenneonnettomuuteen, hyvin usein taustalla on myös ylinopeutta ja riskialtista ajotapaa. Välinpitämättömyys sääntöjen noudattamista ja liikenneturvallisuutta kohtaan on iso riski paitsi nuorille itselleen, myös muille tienkäyttäjille. Poliisi muistuttaa, että kuljettajalla on vastuu omasta liikennekäyttäytymisestään.

Poliisi valvoo liikenteen turvallisuutta tien päällä ja puuttuu rikkeitä kohdatessaan, mutta eväät turvalliseen kulkemiseen saadaan kotoa. Huoltajien on tärkeää katsoa nuorison perään myös liikenteessä ja opastaa nuoria kuljettajia vastuulliseen ja turvalliseen ajamiseen.

Merkittävimmät asiat ovat lopulta aika yksinkertaisia, liikennesääntöjen noudattamisella, oikeanlaisella asenteella ja suhtautumisella muihin tienkäyttäjiin liikenteessä pääsee pitkälle, Hassel tiivistää.

Komisario nostaa yhtenä poliisin keskeisenä huolena esiin viritetyllä mopolla ajamisen. Se on paitsi laitonta, myös hengenvaarallista. Vastuu ajoneuvon kunnosta on nuorella itsellään, mutta viime kädessä on huoltajan tehtävä varmistaa säännöllisin väliajoin, että nuorella on käytössään hyväkuntoinen, laillinen ajoneuvo ja tarvittavat turvalaitteet.

– Jokainen huoltaja pystyy varmistamaan vähintäänkin sen, että mopon valot ja jarrut ovat toimintakuntoiset. Jos itsellä ei ole asiantuntemusta mopon kunnosta huolehtimiseen, usein lähipiiristä löytyy joku, joka pystyy mopon kunnon aika ajoin tarkastamaan. Mopon kunnon ja laillisuuden voi käydä tarkistuttamassa myös ammattilaisella.

Monessa kodissa virittämiseen suhtaudutaan melko neutraalisti ja jopa välinpitämättömästi ja se mielletään osaksi nuorten puuhastelua. Sekään ei ole tavatonta, että mopoa viritetään jopa yhdessä vanhemman kanssa.

– On huolestuttavaa, miten huolettomasti mopon virittämiseen suhtaudutaan, vaikka tiedetään, miten moni nuori kuljettaja on loukkaantunut ja jopa menettänyt henkensä näissä onnettomuuksissa. Nuoret ja myöskään vanhemmat eivät aina ymmärrä, että mopon rakenne ja etenkään jarrut eivät ole suunniteltu suurille nopeuksille. Mopon suurin sallittu nopeus on 45 kilometriä tunnissa ja mopon rakenne, jarrut ja muut laitteet on suunniteltu sen mukaisesti. Erityisesti jarrujen tehot eivät ole alkuunkaan riittävät käytettäessä kovakulkuista mopoa liikenteessä, Hassel sanoo ja jatkaa:

– Vanhempien on äärimmäisen tärkeää kantaa vastuunsa ja varmistua siitä, että lapselle hankittu mopo on laillinen ja turvallinen.