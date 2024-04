Pörssisähkö voi olla pian todella halpaa – kannattaako jo vaihtaa sopimusta?

Sähkön pörssisähkön hintojen ennakoidaan painuvan alas kevään ja kesän kuluessa.

Esimerkiksi sähkövertailusivusto Vertaa-kilpailuttajat.fi:n tuoreen sähkömarkkinakatsauksen mukaan pörssisähkö tulee maksamaan huhti-elokuussa keskimäärin noin kaksi senttiä kilowattitunnilta vähemmän kuin samana ajanjaksona viime vuonna.

Huhtikuun keskihinnaksi katsauksessa ennustetaan 4,6 senttiä kilowattitunnilta. Kesäkuussa keskihinta olisi vain 2,9 senttiä kilowattitunnilta ja elokuussa 4,1 senttiä kilowattitunnilta. Myös aiempien vuosien tilastoja tarkastellessa voidaan havaita, että sähkön pörssihinnat ovat olleet kesäkuukausina keskimäärin edullisempia kuin talvikuukausina.

Johtava asiantuntija Jarno Lamponen Energiavirastolta toteaa, että sähkön pörssihintojen voidaan yleisesti olettaa olevan halvempia kesällä kuin talvella.

– Tämä johtuu siitä, että kesällä (sähkön) kulutusta on keskimäärin vähemmän, jolloin myös hinta jää alhaisemmaksi, Lamponen huomauttaa Verkkouutisille.

Toinen tekijä liittyy kesällä kasvaneeseen aurinkovoiman tuotantoon, joka osaltaan laskee sähkön hintoja.

– Keväällä myös vesivoiman saatavuus on parempi. Tässä on yleinen ilmiö olemassa, että sähkö on halvempaa kesällä ja keväällä kuin talvella.

Sähkön pörssihinnoissa on vaihtelua vuosien välillä. Koska Energiavirasto ei tee sähkön hinnoista hintaennustuksia, Lamponen ei ota kantaa sähkömarkkinakatsauksessa esiin nostettuihin tarkkoihin lukuihin.

– Yleisellä tasolla voidaan todeta, että tuulivoimatuotantoa tulee lisää ja sitä kautta myös tarjontaa. Se on mahdollista, että hinnat sitä kautta muodostuvat alhaisemmaksi kuin aiemmin on ollut.

Myös lisääntyneen tuulivoimatuotannon ennakoidaan laskevan sähkön hintoja. LEHTIKUVA / TOMI HIRVINEN

Sähkön hinta voi nousta myös kesällä

Vaikka tuuli- ja vesivoimaa on kesäkuukausina keskimäärin paremmin saatavilla, se ei tarkoita sitä, etteikö myös kesällä sähkön pörssihinnoissa voisi tapahtua äkillisiä nousuja eli ”piikkejä”.

Lamposen mukaan tällaiset tilanteet voivat liittyä esimerkiksi voimalaitosten vikaantumisiin.

– Kesällä tehdään myös voimalaitosten vuosihuoltoja. Ne ajoitetaan kesäaikaan, jolloin hetkittäisiä hintapiikkejä voi tulla myös kesäisin.

Edellä mainittujen tekijöiden vuoksi sille ei voida antaa takeita, että pörssisähkö pysyttelisi edullisena koko kesän ajan.

– Myös siirtoyhteyksissä naapurimaihin voi ilmetä vikaantumisia. Sekin voi nostaa sähkön hintaa.

Isossa kuvassa voidaan kuitenkin olettaa, että sähkö on keskimäärin halvempaa kesällä kuin talvella.

– Kyllä. Voidaan havaita, että näin on.

Mikäli pörssisähkön odotetaan pysyvän keskimäärin edullisena kesäkuukausien aikana, onko odotettavissa, että hinnat nousevat jälleen syksyllä?

Lamposen mukaan se on mahdollista.

– Se taas johtuu siitä, että syksyllä kulutus alkaa nousta, jolloin kalliimpia tuotantomuotoja otetaan käyttöön.

Samaan johtopäätökseen on tultu Vertaa-kilpailuttajat.fi:n katsauksessa. Sen mukaan hintojen odotetaan nousevan syksyllä kesän hinnoista. Esimerkiksi syyskuussa pörssisähkön keskihinta olisi katsauksen mukaan jo viisi senttiä kilowattitunnilta.

Sähkön hintapiikit ovat mahdollisia myös kesällä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Pörssisähkö vai kiinteähintainen?

Vastaus siihen, onko kotitalouden kannattavampaa hankkia pörssihintainen vai kiinteähintainen sopimus, riippuu ennen kaikkea kotitalouksesta itsestään.

– Tämä riippuu täysin siitä, haluaako kiinnittää oman sähkön hintansa vai ei. Eli haluaako näkyvyyttä siihen, mikä sähkön hinta on vai onko valmis itsekin joustamaan kulutuksessa hinnan mukaan.

Kumpi sitten tulee lopulta kannattavammaksi, riippuu Lamposen mukaan täysin omista kulutustottumuksista.

– Tämä riippuu esimerkiksi siitä, onko valmis joustamaan kulutuksesta tilanteissa, joissa sähkön pörssihinta nousee korkealle.

Ajoittaisista hintapiikeistä huolimatta pörssisähkösopimuksella on mahdollista myös säästää. Tämä pätee tilanteissa, joissa sähkönkulutusta pyritään painottamaan vuorokauden halvimmille tunneille.

– Keskimäärin on kuitenkin todennäköistä, että pörssihintainen sopimus tulee pidemmässä juoksussa kannattavammaksi. Etenkin, jos on valmis joustamaan kulutuksesta. Nämä ovat täysin riippuvaisia kuluttajan omasta preferenssistä.

