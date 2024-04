Otitko rahaa lapsesi tililtä? Voit joutua korvausvastuuseen

Monessa perheessä alaikäiselle lapselle on avattu oma pankkitili. Vanhemmat voivat tallettaa tilille varoja, jotka päätyvät lapsen käyttöön tämän täysi-ikäistyttyä eli täyttäessä 18 vuotta.

Joskus eteen voi tulla tilanne, jossa tilillä olevia varoja tarvitaan menojen kattamiseen jo ennen lapsen täysi-ikäistymistä. Ennen tilin varojen käyttöä huoltajien on kuitenkin hyvä perehtyä siihen, millaisiin tarkoituksiin niitä voidaan käyttää.

Nordean varainhoidon lakimiesten johtajan Sampo Lapilan mukaan yleisesti voidaan todeta, että kun alaikäiselle avataan tili, edunvalvojat eli yleensä huoltajat päättävät yhdessä tilin käytöstä eli kuka tiliä käyttää ja miten.

– Jos tilin käytöstä ei ole erikseen sovittu, tiliä voivat käyttää ainoastaan edunvalvojat yhdessä. He päättävät myös, saako alaikäinen itse käyttää tiliä.

Hankkimalla pankkitunnukset alaikäiselle lapsi voi itse seurata tilin saldoa mobiilipankin kautta. Huoltaja tai huoltajat yhdessä arvioivat, milloin alaikäinen on valmis käyttämään itsenäisesti pankkitunnuksia.

– Samoin he päättävät, mitä tilejä lapsi näkee verkkopalvelussa ja saako hän tehdä itse tilisiirtoja.

Lapila huomauttaa, että 15 vuotta täyttänyt nuori voi avata omille tuloilleen tilin ilman huoltajien suostumusta. Alaikäisen omiksi tuloiksi katsotaan esimerkiksi palkkatulot, opintoraha tai viikkoraha.

– Huoltajat eivät saa käyttää alaikäisen itse avaamaa tiliä ilman alaikäisen lupaa. Edunvalvojilla on kuitenkin täysi tiedonsaantioikeus alaikäisen kaikista pankkiasioista.

Lähtökohtaisesti alle 18-vuotiaan omaisuus kuuluu hänelle itselleen. Huoltajan tehtävänä on edunvalvojana kuitenkin huolehtia alaikäisen taloudellisista asioista. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Täysi-ikäisyyden myötä nuoren pankkipalvelut muuttuvat.

– Huoltajien oikeus täysi-ikäisen lapsen pankkiasioiden hoitamiseen päättyy, ja 18-vuotias nuori alkaa vastata itse omista pankkipalveluistaan. Vanhempien käyttöoikeus 18-vuotiaan lapsen tileihin poistuu automaattisesti, Lapila kertoo.

Lapila muistuttaa, että alle 18-vuotiaan omaisuus kuuluu hänelle itselleen, mutta hänen huoltajansa toimii hänen edunvalvojanaan ja huolehtii alaikäisen taloudellisista asioista.

– Holhoustoimilain mukaan edunvalvojan on hoidettava alaikäisen lapsen omaisuutta huolellisesti lapsen omaksi hyödyksi ja henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Nordean kehitysjohtaja Tanja Eronen on aiemmin kertonut MTV Uutisten haastattelussa, että lapsen tilillä olevia varoja saa käyttää vain lapsen omien menojen kattamiseen. Varoja ei siis saa käyttää esimerkiksi huoltajan omiin menoihin.

Jos edunvalvoja rikkoo tätä velvoitetta ja aiheuttaa lapselle tahallisesti tai huolimattomuuttaan vahinkoa, on edunvalvoja lain mukaan korvausvelvollinen.

Lapila kertoo, että Digi- ja väestötietovirasto (DVV) valvoo viranomaisena edunvalvojien toimintaa. Jos alaikäinen lapsi epäilee varojensa väärinkäyttöä, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen DVV:lle.

– Alaikäinen lapsi on myös pankin asiakas, ja hän voi ilmoittaa epäilystään myös pankille, jolloin ryhdymme toimenpiteisiin tilanteen selvittämiseksi. Haluamme turvata asiakkaittemme varat ja estää kaikki väärinkäytöstilanteet.

Ennen kuin huoltaja ryhtyy toimiin lapsen varojen käyttämiseksi, hänen on Lapilan mukaan hyvä tuntea vastuunsa ja selvittää, mitä asioita heidän on edunvalvojana syytä huomioida. Lapila suosittelee tutustumaan DVV:n verkkosivustoon, jossa on laajasti lisätietoa alaikäisen edunvalvonnasta.

