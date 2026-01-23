Äimistys Minja Koskelan kommentista – ”Haluaako vasemmisto duunarille töitä vai ei?”

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) pohtii, mikä on vasemmiston visio Suomen tulevaisuudesta.

– Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii USA:n kanssa tehtyjen jäänmurtajakauppojen perumista. Huoh. Toisinaan tuntuu, että sosialistien suuri visio Suomelle on, että me täällä peräpohjolassa vain lyhennämme työpäivää ja verottelemme toisemme onnellisiksi. Ei se niin mene, Sammallahti kommentoi X:ssä.

Koskela sanoi Uutissuomalaiselle, että Suomella pitäisi olla varasuunnitelma ulospääsyksi jäänmurtajakaupoista. Koskelan mukaan on mahdollista, että kaupat joudutaan perumaan.

– Ensinnäkin, valtio ei ole sopimusosapuoli jäänmurtajakaupoissa. Koskelan vaatimus haiskahtaa inhasti pakkokollektivisoinnilta ja toteutuessaan tuhoaisi ison osan Suomen telakkateollisuudesta, Sammallahti sanoo.

Hän muistuttaa myös vasemmistoliiton kurmoottaneen hallitusta talous- ja työllisyystilanteesta.

– Nytkö me sitten heittäisimme 10 000 henkilötyövuoden ja noin 5,3 miljardin euron kauppasopimuksen menemään?

Myös Tampereen ex-pormestari Kalervo Kummola (kok.) on ottanut kantaa asiaan. Hän toteaa, että olisi mielenkiintoista tietää, mitä mieltä perinteisesti vasemmistoliittoa äänestävät telakkatyöläiset ovat puolueen puheenjohtajan ehdotuksesta.

Sammallahden mukaan kauppakumppaneiksi kelpaavien lista vaikuttaa vasemmistolle olevan hyvin lyhyt.

– Kenen kanssa sitä bisnestä pitäisi tehdä, kun Venäjän kauppa on hyvästä syystä jäissä, Kiina-riippuvuutta vähennetään, vasemmisto vastustaa vapaakauppaa niin Etelä- kuin Pohjois-Amerikankin kanssa ja Afrikkaan saa viedä vain suomalaisilta riistettyä kehitysapurahaa? Haluaako vasemmisto duunarille töitä vai ei? Ja jos ei, niin millä rahalla ne velat, koulut ja hyvinvointipalvelut sitten muka maksetaan? Sammallahti kysyy.

Hän lisää, että Trumpin ”toisinaan päätön töskääminen” kansainvälisessä politiikassa on ärsyttävää, turhauttavaa ja harkitsematonta.

– Ei USA silti mikään Venäjän kaltainen diktatuuri ole, joten jäitä hattuun ja fokus kotimaisen työllisyyden ja talouden tervehdyttämiseen, Sammallahti kuittaa.

