Donald Trumpia ymmärtävä Markku Ruotsila: Media astui Grönlanti-kohussa jälleen ansaan

Suurin osa suomalaisesta mediasta joutuu käsittämättömän aivosumun valtaan heti kun Donald Trumpin nimi mainitaan. Näin sanoo Yhdysvaltain politiikan asiantuntija, dosentti Markku Ruotsila. Hänet tunnetaan Trumpin politiikan ymmärtäjänä ja sitä koskevan uutisoinnin kriittisenä kommentaattorina.

Grönlanti-jupakan paisuessa tämän vuoden alusta lähtien ja Trumpin ilmoitettua tulleista viime lauantaina, suomalainen media ehti jo kirjoittaa, että jäänmurtajasopimus oli virhe ja F-35-hävittäjien hankinta kyseenalainen. Jopa presidentti Alexander Stubbin golfinpeluu viime maaliskuussa Mar-a-Lagossa oli italialaistutkijan mukaan ”noloa”.

Ruotsila huomauttaa, että Suomen medialla, kuten muunkin maailman, olisi ollut 10 vuotta aikaa oppia miten Trump toimii.

– Kyseessä on hyvin epätavallinen henkilö, jolla on hyvin epätavalliset toimintatavat. Hän rakentaa draaman kaaria mielellään, mutta joka kerta suomalainenkin media astuu samaan ansaan, Ruotsila sanoi Verkkouutisille torstaina ennen Trumpin puhetta Davosissa, ja ennen kuin tulliuhkaukset oli peruttu ja pahin Grönlanti-riita liennytetty.

– Kun Trump sanoo jotain, päivitellään, paheksutaan ja pelotellaan, vaikka pitäisi olla jo kaikille selvää, miten hän toimii, Ruotsila jatkaa ja ihmettelee tunneperäisiä puheita hävittäjä- tai jäänmurtajasopimusten perumisista, joilla ei ole pohjaa realiteeteissa.

Ruotsila ennakoi myös jo torstai-iltapäivänä, että Grönlanti-kriisissä tultaneen ”päätymään jonkinlaiseen sopuun, joka kaikkia osapuolia tyydyttää”.

”Tarpeeton tariffikriisi”

Euroopasta joukkojen lähettäminen Grönlantiin olisi Ruotsilan mukaan kannattanut jättää tekemättä, vaikka Suomi lähetti paikalle vain kaksi yhteysupseeria.

– Se oli lipsahdus. Olisi pitänyt tajuta, ettei Trump tule reagoimaan siihen hyvin, ja olisi pitänyt ymmärtää, että hän kokee sen uhkailuna. Sitä kautta syntyi aivan tarpeeton kriisi tariffeista, Ruotsila katsoo.

Alexander Stubb on sanonut, että eurooppalaisten sotilaiden lähettäminen Grönlantiin aiheutti väärinkäsityksen, sillä kyseessä ei ollut puolustuksen vahvistamisesta Yhdysvaltojen suuntaan.

Trumpin tulli-ilmoituksen jälkeen Euroopassa ehdittiin myös vaatia kovia vastatoimia Yhdysvalloille, joiden yhtenä perusteluna oli se, ettei USA kunnioita heikolta vaikuttavia maita. Ruotsilan mielestä tämä on Trumpin kanssa täysin väärä taktiikka.

– Tarvitaan neuvottelutaitoa ja varovaisuutta, ettei ajauduta vastatoimien kierteeseen.

Henkilösuhteilla on Trumpille paljon merkitystä. Kulissien takana Yhdysvaltain presidentti on Ruotsilan mukaan julkikuvaansa rauhallisempi ja kuuntelevampi, eikä ”julista sanomaansa”. Suomen valtiojohto saa Ruotsilalta kehuja tehokkaasta toiminnastaan Valkoisen talon suuntaan.

– Juuri sillä tavalla Trumpia kuuluu kohdella, miten tasavallan presidentti on kohdellut. On muitakin Euroopan johtajia, jotka ovat oppineet miten Trumpia pitää käsitellä, eli ei ainakaan lähdetä julkisesti opastamaan ja ojentamaan, Ruotsila sanoo.

Markku Ruotsilan mukaan Yhdysvaltojen kanssa on ymmärrettävä valta-asetelma. - Vastatoimien kierre ei hyödyttäisi Eurooppaa, eikä varsinkaan Ukrainaa, hän sanoo.

Stubbin golfdiplomatian ja viime vuoden lopun ja tämän vuoden alun tapahtumien jälkeen Suomen mediassa on myös jo ennätetty maalailla, että suhteet Valkoiseen taloon lienevät karilla. Stubb itse on todennut, että suhteet Yhdysvaltoihin ovat yhtä vahvat kuin ennenkin ja kommunikaatio on suoraa.

Ruotsila pitää suhteiden surkuttelua mediapelinä, jota Suomessa ”valitettavasti harrastetaan” tiedostamatta tai tarkoituksella. Hän ihmettelee, miksi joillain on tarve yrittää luoda ongelmia suhteisiin merkittävän kumppanin kanssa.

– Jokainen johtaja puolustaa oman maansa etuja ja jokaisen maan johto toimii olemassa olevien realiteettien ja raamien pohjalta, ei jossain julistuksellisessa todellisuudessa, Ruotsila tiivistää.

Hän ei myöskään sulata näkemystä Euroopan ”nöyristelystä” Washingtonin suuntaan.

– Yhdysvaltain ja EU:n välillä on valta-asema, ja tarvehierarkia on se, että Eurooppa tarvitsee Yhdysvaltoja paljon enemmän kuin Yhdysvallat Eurooppaa. Ja edut ja intressit ovat samat, vaikka Trumpin toimintatavat ovatkin omintakeisia.

Vahvuutta pitäisi osoittaa Venäjälle

EU-maiden kannattaisikin Ruotsilan mielestä osoittaa vahvuutta ennemmin Venäjän suuntaan kuin lähteä ärsyttämään omaa liittolaista.

– Se reaalimaailman todellisuus, että EU on heikko, ei katoa millään määrällä symbolisia mielenosoituksia. Trumpin demonisoinnista ei ole kenellekään hyötyä, ei suomalaisille eikä eurooppalaisillekaan.

Stubbin ja Suomen valtiojohdon toimintaa Yhdysvaltojen kanssa on julkisuudessa toisinaan haluttu kehystää ”uussuomettumiseksi”.

– Tilannehan on aivan päinvastainen, Ruotsila tuhahtaa.

– Neuvostoliitto uhkasi Suomea, ja Suomessa ei siksi uskallettu puhua asioista. Suomella ja Yhdysvalloilla sen sijaan on paljon samoja etuja, hävittäjä- ja jäänmurtajakaupat ovat nekin yhtä lailla molempien etuja, ja samoin Naton vahvistuminen Trumpin kaudella on etu.

Eikä Nato missään vaakalaudalla ole ollut tai Trump halua Natoa tuhota, Ruotsila jatkaa. Hänen mielestään uutisoinnissa näkyy ”Trump-lisä”.

– Oikeasti Trump uskoo vahvaan Natoon ja on koettanut sitä vahvistaa.

Poimintoja videosisällöistämme

Sen sijaan se on totta, että Trump ei siedä EU:ta ja sen instituutioita, mutta tästä tulee Ruotsilan mukaan olla tietoinen ja rakentaa sen ympärillä.

– Trumpin toisella kaudella EU:ssa on tässä onnistuttu ja tasavallan presidentti on ollut siinä keskeinen toimija. Trumpilla on aivan toisenlaiset suhteet ja käsitykset EU-johtajista kuin oli ensimmäisellä kaudellaan, ja samaan aikaan monen johtajan silmät ovat avautuneet asioille, joista Trump jo ensimmäisellä kaudellaan varoitti, Ruotsila summaa.