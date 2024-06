Ahvenanmaan reserviläisaktiivi pyytää: Perustetaan oma maanpuolustusjärjestö

Ahvenanmaalainen aktiivireserviläinen Jonas Back on osallistunut runsaasti manner-Suomessa järjestettyihin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutuksiin. Hän on toivonut jo pitkään, ettei koulutuksen ja taitojen ylläpitämisen vuoksi tarvitsisi aina matkustaa Ahvenanmaalta Suomeen. Back kertoo blogissaan tiedustelleensa puolustusministeriöltä, miten MPK voisi järjestää koulutusta Ahvenanmaalla. Vastaus on karu: ei mitenkään. Se rikkoisi Ahvenanmaan statusta demilitarisoituna alueena.

– Ahvenanmaalla koulutusta ei voi järjestää myöskään mikään muu yhdistys, sillä yhdistyslaki kieltää sotilasyhdistysten perustamisen ja toiminnan. Tällaista koulutustoimintaa voidaan järjestää yhdistyksissä vain osana Puolustusvoimien koulutusyhdistyksen tarjoamaa sotilaallisia valmiuksia edistävää koulutusta, jota annetaan puolustusvoimien ohjauksessa ja valvonnassa, lukee puolustusministeriön vastauksessa, jota Back lainaa blogissaan.

Back valittelee, että ulkoministeriöltä Ahvenanmaan reserviläisyhdistystä (Ålands reservister rf) koskeva vastaus on toisen suuntainen. Ulkoministeriö ei nähnyt yhdistyksen toiminnassa juridista ongelmaa suhteessa Ahvenanmaan demilitarisoituun asemaan ja sitä säänteleviin sopimuksiin.

Viime kädessä kyse on siitä, mitä tulkitaan sotilaalliseksi koulutukseksi. Back ehdottaakin, että ahvenanmaalaiset voisivat perustaa oman järjestön: olkoon nimi vaikka Valmiuskouluttajat.

Uusi yhdistys toimisi MPK:n kumppanijärjestönä ja sen asema tulisi määritellä vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetussa laissa siten, että sillä olisi oikeus järjestää edellä koulutusta Ahvenanmaalla. Yhdistyksen valvonta voitaisiin antaa rajavartiolaitoksen tai Ahvenanmaan maakuntahallituksen tehtäväksi.

Ehdotukseen tarttuivat tuore europarlamentaarikko, kansanedustaja ja kenraalimajuri evp Pekka Toveri (kok) sekä Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak.

-Puhutte vapaaehtoisuuden voimasta. Osoittakaa se nyt todeksi, Salonius-Pasternak suuntasi sanansa puolustusministeriölle ja MPK:lle.