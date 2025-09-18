Ahvenanmaan autoille tulee oma tunnus

Ahvenanmaalaiset autot saavat oman tunnuksen. Jatkossa Ahvenanmaalla rekisteröityjen autojen tunnus on AX. Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo asiasta tiedotteessa.
Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen torstaina. Aiemmin ahvenanmaalaiset autot ovat käyttäneet muun Suomen kanssa FIN-tunnusta. Asetus astuu voimaan perjantaista 19. syyskuuta 2025 alkaen.
Ahvenanmaan maakuntahallitus teki ehdotuksen tunnusmerkin muuttamisesta keväällä 2024.
Ajoneuvojen tunnusmerkeistä määrätään YK:n alaisessa tieliikennettä koskevassa yleissopimuksessa. Suomi on valinnut tunnusmerkiksi ”FIN”, jota tulee käyttää kaikissa Suomen alueella rekisteröidyissä ajoneuvoissa kansainvälisessä liikenteessä.
Ahvenanmaan maakunnan hallitus pyysi Suomea ilmoittamaan YK:n pääsihteerille, että kansainvälisessä liikenteessä käytettävä tunnusmerkki muutetaan FIN-tunnuksesta AX-tunnukseen Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityjen ajoneuvojen osalta. Suomi teki ilmoituksen asiasta 13. kesäkuuta 2025.
Asetuksella ei ole vaikutusta Suomen mantereella rekisteröityihin ajoneuvoihin.
Ahvenanmaa on Suomelle kuuluva alue Saaristomeren lounaisosassa. Muista Suomen osista poiketen alueella on vahva itsehallinto. Se on myös demilitarisoitu.