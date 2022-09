”Äänestyksissä voi tulla kiire” – Ukrainan joukkojen kerrotaan edenneen taas

Venäjän sotatoimia Ukrainassa tukeva venäläinen Telegram-kanava Rybar kirjoittaa, että Ukrainan joukot ovat käyttäneet paikallista ylivoimaansa hyödykseen ja murtautuneet läpi venäläisten linjoista Lymanin kaupungin pohjoispuolella. Venäläisillä ei ole ollut alueella yhtenäistä puolustuslinjaa.

Kanavalla väitetään ukrainalaisten vapauttaneen Lozovessa tehdyn onnistuneen läpimurtohyökkäyksen jälkeen Ridkodubin, Karpivkan ja Noven. Venäjän 20. armeijan moottoroitujen osastojen kerrotaan tämän jälkeen onnistuneella vastahyökkäykseellään vallanneen Noven ja Karpivkan takaisin. Nyt ankaria taisteluita käydään Ridkodubissa, jossa ukrainalaiset ovat ottaneet asemansa.

Ukraina pyrkii käyttämään maastoa ja luonnonesteitä hyväkseen, kuten Balaklijassa, mikä johti Izjumin vapauttamiseen ja läpimurtoon Harkovan läänin itäosissa. Luonnon esteinä ovat muun muassa Zherebets-joki ja sen eteläpuolella olevat tekoaltaat, jotka sijaitsevat Lymanista koilliseen ja itään.

Rybarin mukaan Ukraina yrittää edetä linjalla Borova-Svatove.

– Jos Ukrainan asevoimat saavuttavat Svatoven, joutuu koko armeija Lymanissa mottiin. Samanaikainen isku Kupjanskin sillanpääasemasta johtaisi koko LNR [niin sanotun ”Luhanskin kansantasavallan] puolustuslinjan romahtamiseen, kirjoittaa Rybar.

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Pekka Toveri on kommentoinut tilanteella olevan vaikutus Venäjän järjestelemiin ”kansanäänestyksiin”, joilla hyökkääjän on tarkoitus liittää itseensä miehittämänsä ukrainalaisalueet.

– Jos pitää paikkansa, alkaa olla ”kansanäänestyksillä kiire..

BREAKING:

The Ukrainian Army is on the move again, having created a spearhead that broke through the Russian defensive line near Lozove.

The Ukrainians have liberated a number of small settlements and towns north of Lyman, which is now likely to become encircled. pic.twitter.com/SEDfoSH7uI

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 24, 2022