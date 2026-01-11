Asiantuntijan arvio: Suora Yhdysvaltain sotilaallinen väliintulo Iranissa epätodennäköinen

Arvostettu ranskalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Bruno Tertrais arvioi, että mahdollisuus suoraan Yhdysvaltain sotilaalliseen toimintaan Irania vastaan on edelleen hyvin pieni, kertoo Ukrinform.

Tertraisin mukaan laajamittainen operaatio Irania vastaan olisi erittäin haastava.

– Ensinnäkin sotilasoperaatio Irania vastaan olisi paljon vaikeampi Yhdysvaltain asevoimille verrattuna esimerkiksi Venezuelassa tehtyihin toimiin. Teknisesti se olisi äärimmäisen riskialtista. Lisäksi Yhdysvaltain intressit Iranissa eivät ole yhtä välittömiä, hän sanoo.

– Toki Trumpin kanssa lähes mikä tahansa on mahdollista. Siksi mitään skenaariota ei voi täysin sulkea pois, mutta uskon vilpittömästi, että tämän todennäköisyys on hyvin alhainen, asiantuntija lisää.

Hän muistuttaa, että viimeinen Yhdysvaltain presidentti, joka yritti maajoukkojen operaatiota Iranissa, oli Jimmy Carter vuonna 1980. Tuolloin niin kutsuttu Operation Eagle Claw päättyi katastrofiin ja on jäänyt ”huonona muistona amerikkalaiseen poliittiseen kulttuuriin”.

Tertrais kuvailee myös Trumpin uhkauksia kontratuottaviksi, sillä ne voivat vahvistaa Iranin johtajien asemaa, joka perustuu pitkälti anti‑länsimaiseen ja anti‑amerikkalaiseen retoriikkaan.

Myös Yhdysvallat voi tukea mielenosoittajia ilman suoraa puuttumista.

– Teoreettisesti kyllä, se on mahdollista. Amerikkalaiset ovat tottuneet tällaisiin operaatioihin kylmän sodan alusta lähtien. Kysymys on, onko heillä nykyään tarpeeksi kanavia maassa vaikuttavan verkoston luomiseksi. Tuki viestintäkanavien kautta, esimerkiksi Starlink‑satelliittien avulla, on täysin mahdollista.

Tertraisin mukaan Iranissa on tällä hetkellä useita kehityskulkuja, jotka voivat horjuttaa korkeinta johtoa.

– Jos ei löydy toista ajatollah Ali Khamenein kaltaista hahmoa, niin kuka? Jos ei ole uskonnollista auktoriteettia, se merkitsee muutosta itse hallintojärjestelmässä. Uskon, että tässä vaiheessa, kun tulevaisuuden skenaarioita on lukuisia, on liian aikaista ennustaa, mitä hallinto tekee seuraavien kolmen kuukauden aikana. Olemme lähestymässä hetkeä, jolloin hallinnon tulevaisuus on todella vaakalaudalla.

Iranissa laajat mielenosoitukset alkoivat 28. joulukuuta Teheranin suuresta basaarista. Trump on kommentoinut, että hän harkitsee iskuvaihtoehtoja Irania vastaan vastauksena protestien tukahduttamiseen, ja hän on myös julkisesti ilmoittanut, että Yhdysvallat on valmis tukemaan Iranin vapautta tavoittelevia kansalaisia.