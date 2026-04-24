Verkkouutiset

,

7000 euron uhkasakot – ravintolan vessassa ei ollut saippuaa

Tilojen hygieniassa havaittiin vakavia puutteita.
Kebab-ravintolan hygieniassa oli vakavia puutteita. PIXABAY
Kebab-ravintolan hygieniassa oli vakavia puutteita. PIXABAY

Helsinkiläiselle ravintolalle esitetään 7 000 euron uhkasakkoa hygieniassa esiintyneiden puutteiden takia.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti uhkasakon esittämisestä torstaina pidetyssä kokouksessa.

Uhkasakon kohteena oleva ravintola sijaitsee Kontulan ostoskeskuksessa. Shish Kebab-nimisen ravintolan omistaja on Derin Oy.

Viranomainen kertoo valvontakäynnillään tehneensä lukuisia havaintoja ravintolan puutteellisesta hygieniasta. Puutteita oli niin elintarvikkeiden käsittelyssä, säilyttämisessä, tarjoilussa sekä yleisessä hygieniassa.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun viranomainen kiinnittää huomiota ravintolan siisteyteen. Näistä puutteista annettiin 13 kohdan määräys jo viime joulukuussa. Helmikuussa ja maaliskuussa tehdyt uudet valvontakäynnit osoittivat, että määräyksiä oli noudatettu vain osittain.

Kevään valvontakäynneillä viranomainen kiinnitti huomiota esimerkiksi siihen, että ravintolan wc-tiloissa ei ollut ollenkaan saippuaa käsienpesua varten.

