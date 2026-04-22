Kauppias HS:lle: Lounasedun käyttö on vähentynyt uusien ohjeiden vuoksi

Lounasedun käyttö on vähentynyt selvästi sen jälkeen, kun verottaja tiukensi ohjeita sen käytöstä. Näin sanoo Postitalon K-Supermarketin kauppias Juuso Savolainen Helsingin Sanomille.

Hänen mukaansa uusissa ohjeissa ei ole järkeä. Nyt esimerkiksi ravintolasta saa Epassilla tai Edenredillä juoman ja jälkiruoan, mutta kaupasta ei voi ostaa edulla kumpaakaan. Myöskään valmisateria ei käy, ainoastaan kaupan itsensä valmistama ateria tai asiakkaan buffetpöydästä kokoama oikeuttaa etuun.

Einekset rajattiin pois, sillä Verohallinnon perustelun mukaan edulla ei saa ostaa elintarvikkeita, vaan ainoastaan aterioita. Mikäli kauppa ei myy paikan päällä pakattuja aterioita tai sillä ei ole sushi- tai salaattibuffettia, ei asiakas voi välttämättä ostaa edulla mitään.

Savolainen sanoo, ettei ymmärrä logiikkaa.

– Eikö lounasedun tarkoitus ole, että saa ostettua itselleen lounaan?

Uusi ohje on johtanut tilanteeseen, jossa asiakas halusi ostaa edulla kaupassa jauhettua jauhelihaa, koska halusi ”lounaaksi tartarpihvin”. Savolainen päätteli, että raakaa jauhelihaa voi myydä.