Helsingin jättisilta avataan tänään

Helsingin Laajasalon Kruunuvuorenrannan ja Korkeasaaren yhdistävä Kruunuvuorensilta avataan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön lauantaina. 1191-metrinen silta on paitsi Suomen pisin, myös korkein. Sillan keskipyloni kohoaa 135 metrin korkeuteen merenpinnasta, Helsingin kaupunki kertoo.
Helsingin pormestari Daniel Sazonov (kok.) avaa sillan leikkaamalla avajaisnauhan Korkeasaaren päässä kello 14. Jalankulkijoille silta avautuu heti kello 14, pyöräilijöille taas kello 17. Sillalla järjestetään päivän mittaan runsaasti ohjelmaa. Helsingin seudun pyöräilijät ry yhteistyökumppaneineen juhlistaa uutta siltaa koko perheen pyöräparaatilla kello 17.
Raitiotien matkustajaliikenne on tavoite aloittaa sillalla viimeistään alkuvuonna 2027.