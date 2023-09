600 Venäjän sotilaan kerrotaan kaatuneen päivässä

Ukrainan asevoimien pääesikunta raportoi sunnuntaina aamulla jälleen venäläismiehittäjän korkeita tappioita.

Ukrainalaisten mukaan venäläisiä sotilaita on kaatunut viimeisen vuorokauden aikana 600, panssarivaunuja tuhottu viisi ja muita taisteluajoneuvoja 12. Erilaisia kuljetus- ja säiliöajoneuvoja on raportin mukaan tuhottu 59.

Tykistön asejärjestelmiä ukrainalaiset kertovat tuhonneensa 22 ja raketinheittimiä kolme.

Ukrainan vastahyökkäys on edennyt odotuksia hitaammin. Ukrainalaisten on kuitenkin arvioitu läpäisseen Venäjän puolustuslinjan ainakin Verbovessa. Täällä on käyty kovia taisteluita ja Venäjä on haalinut alueelle reservejä muualta rintamalta.

Viron sotilastiedustelun johtaja Margo Grosberg arvioi tällä viikolla Venäjän toiminnan olevan riskialtista ja kielivän vähissä olevista reserveistä.