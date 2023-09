Viron tiedustelujohtaja: Venäjän reservit vähissä, Ukraina murtautumassa läpi

Viron puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, eversti Margo Grosberg kommentoi Viron puolustusministeriön lehdistötilaisuudessa ajankohtaista tilannetta Ukrainan sodasta. Asiasta uutisoi Viron yleisradio ERR.

Grosbergin mukaan Ukrainan asevoimat ovat ottaneet hitaan, mutta harkitun ja menetelmällisen lähestymistavan etenkin etelärintamalla. Tämä lähestymistapa on luonut painetta Venäjän joukkoja vastaan.

Taistelut ovat keskittyneet Zaporizhzhian alueelle, erityisesti Robotynen ja Verboven kylien alueelle.

Grosberg kertoo, että Ukrainan joukot ovat onnistuneet läpäisemään ”Surovikinin puolustuslinjan” ainakin yhdessä kohdassa ja saavuttaneet Verboven länsipuolen. Tällä alueella taistelu on ollut erityisen kiivasta.

Surovikinin puolustuslinjalla viitataan Venäjän rakentamaan kolmiosaiseen linnoitettuun puolustuslinjaan. Mediatietojen mukaan linjalle on rakennettu merkittävä verkosto jalkaväkihautoja ja sille on asetettu jalkaväki- ja panssaritorjuntamiinoja sekä panssarintorjuntaesteitä. Linjan ylittämisen on katsottu olevan Ukrainalle merkittävä haaste.

Alueella on käyty Grosbergin mukaan tämän viikon kiivaimpia taisteluja. Venäjän vaikeuksista kertoo myös se, että se on joutunut tuomaan muualta alueelle lisäjoukkoja, Grosberg kertoo. Alueelle on tuotu lentodivisioonan yksikkö Bakhmutista sekä muita lisäyksikköjä Lymanista.

– Tämä toiminta osoittaa melko korkeaa riskinottoa Venäjältä, mikä osoittaa, että sen reservit ovat rajalliset, ei ole paljon jäljellä, Grosberg sanoi.

Ukrainan sotilasjohto katsoo, että heidän menestyksensä perustuu heidän tykistökyvykkyyksiensä parantamiseen. Grosberg katsoo, että heidän tykistönsä on tasavertainen tai jopa parempi kuin Venäjän.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti tällä viikolla Ukrainan pitkän kantaman ohjusjärjestelmän kehittämisestä, mikä antaisi Ukrainalle lisää voimaa hyökätä vihollista vastaan. Ohjusten kantama ulottuisi mahdollisesti myös Venäjän hallitsemille alueille Krimissä.

Vaikka Ukraina on saavuttanut tavoitteitaan, Grosberg toteaa, että taktisen menestyksen saavuttaminen tietyillä alueilla, kuten Orikhivissa, on osoittautunut vaikeammaksi Ukrainan joukoille. Matka Mustallemerelle on edelleen pitkä.

Svatovessa ja Kreminnassa tilanne on jämähtänyt, eikä kumpikaan osapuoli ole edistynyt kuukausiin. Velyka Novosilkassa osapuolet käyvät parhaillaan tykistön kaksintaistelua.