49 sotilaskonetta ja 19 sota-alusta – Näin Kiina saartoi Taiwanin päivässä

Taiwanin ympärillä havaittiin varhain perjantaiaamuna 49 Kiinan asevoimien sotilaslentokonetta ja 19 sota-alusta, kertoo Taiwanin puolustusministeriö viestipalvelu X:ssä.

Havaituista koneista 35 tunkeutui Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeelle.

Taiwanin asevoimat on seurannut tilannetta ja aktivoinut omia hävittäjiään ja aluksiaan.

Kiina aloitti eilen Yhdistynyt Miekka 2024A -sotaharjoituksensa, jossa Taiwan ympäröidään joka suunnasta mereltä ja ilmasta. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Arvostettu sotatutkija Mick Ryan arvioi, että tällaiset suuret harjoitukset palvelevat Kiinan asevoimien kolmea strategista tavoitetta.

1. Sillä normalisoidaan laajamittainen toiminta Taiwanin ympärillä, jolla peitetään tulevat aikeet.

2. Toiminnalla kiusataan ja yritetään painostaa Taiwanin demokraattista hallitusta.

3. Aikaansaadaan mielikuvaa, että mahdollinen Taiwanin valtaus olisi ”väistämätön”.

– Se ei tietenkään ole väistämätöntä, mutta Kiina käyttää samaa propagandan pelikirjaa kuin [Vladimir] Putin Ukrainassa, Ryan sanoo X-viestiketjussaan.

Jännitteet Taiwanin kysymyksen ympärillä ovat kiristyneet, ja tilanne Taiwaninsalmessa on kiristynyt entisestään. Kiina on lähettänyt säännöllisesti hävittäjiä ja sota-aluksia Taiwanin ilma- ja meripuolustusalueen lähelle jo vuosien ajan.

Taiwan, eli Kiinan tasavalta, toimii Taiwanin saarella. Konflikti syntyi, koska 1940-luvulla Kiinan sisällissodan hävinneet Kiinan tasavaltaa puolustaneet joukot ja hallinto vetäytyivät saarelle. Kiina pitää Taiwania maakuntanaan ja on huolissaan, että USA olisi vesittämässä yhden Kiinan politikkaansa, jota se on noudattanut vuodesta 1979. USA on tukenut Taiwania pitkään muun muassa aseavulla, mutta ei ole virallisesti tunnustanut sitä itsenäiseksi valtioksi.

Kiina on todennut liittävänsä Taiwanin itseensä ajan myötä, vaikka operaatio vaatisi voimankäyttöä.

