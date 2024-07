400 marjanpoimijaa sai kielteisen päätöksen oleskeluluvasta

Ulkoministeriö on tänä keväänä keskeyttänyt luonnonmarjanpoimijoiden Schengen-viisumihakemusten vastaanoton Suomen Bangkokin suurlähetystössä. Thaimaalaisille luonnonmarjanpoimijoille ei myönnetä Schengen-viisumeja kesän 2024 satokaudeksi. Maahanmuuttovirasto kertoo asiasta tiedotteessa.

Ulkoministeriö on päätöstä tehdessään ottanut huomioon vuoden 2023 satokauteen liittyvät, vakavat ihmiskauppaa koskevat syytteet ja epäilyt sekä Thaimaassa voimaan tulleet lainsäädäntömuutokset.

Koska ulkomaalaisen henkilön työnteko Suomessa on luvanvaraista, ja luonnonmarjojen poiminta ei ole kausityölain piirissä, poimijat tarvitsevat työntekijän oleskeluluvan. Luonnonmarjanpoimijoiden työskentelyyn kohdistuvat siis ensimmäistä kertaa samat edellytykset ja tarkastelu kuin muihinkin ulkomailta rekrytoitavien työsuhteisiin.

Työntekijän oleskelulupahakemuksen käsittely on kaksivaiheinen. Kun hakija on jättänyt hakemuksen ja tunnistautunut Suomen edustustossa, siirtyy hakemus ensin TE-toimistoon. TE-toimisto tekee osapäätöksen, johon kuuluu esimerkiksi saatavuusharkinta. Sen jälkeen Maahanmuuttovirasto arvioi maassa oleskelun edellytykset riskeineen ja tekee päätöksen hakemukseen.

Kaikki tähän mennessä jätetyt luonnonmarjanpoimijoiden noin 1 300 hakemusta on nyt käsitelty. Päätöksistä 900 on myönteisiä ja 400 kielteisiä. Kaikki hakijat ovat thaimaalaisia.

Maahanmuuttoviraston hakemuskäsittelyn yhteydessä tekemien havaintojen mukaan alalla on yhä haasteita. Jos hakemuksessa oli ulkomaalaislain mukaisia viitteitä työperusteisesta hyväksikäytöstä tai ihmiskaupasta, päätökset ovat olleet kielteisiä.

– Vaikka työehdot täyttyisivät paperilla, arvioimme tilannetta myös haastattelujen perusteella. Jos työntekijän käsitys hänen tuloistaan tai työehdoistaan on olennaisesti ja merkittävästi poikennut siitä, mitä työnantaja on kertonut, asiaa on selvitetty, kertoo työntekijöiden oleskelulupien käsittelyä johtava prosessinomistaja Tuuli Huhtilainen tiedotteessa.

Maahanmuuttovirasto arvioi työperäisen hyväksikäytön riskiä erityisen tarkasti silloin, jos oleskeluluvan hakijan nettoansiot jäävät kohtuuttoman vähäisiksi ja häneltä peritään kohtuuttomia majoitus- tai ylläpitokorvauksia. Pahimmillaan hakija on voinut olla jopa vaarassa velkaantua tekemästään työstä. Maahanmuuttovirasto kiinnittää erityistä huomiota myös siihen, jos hakijat kykenevät asioimaan itsenäisesti viranomaisen kanssa vain rajoitetusti. Työntekijän ja työnantajan välillä toimii myös usein koordinaattori, joka ottaa osan tuloista.

– Luonnonmarjanpoimijat ovat usein haavoittuvassa asemessa, sillä heiltä voi esimerkiksi puuttua yhteinen kieli työnantajan kanssa tai käsitys omista oikeuksistaan Suomessa, Huhtilainen kertoo.

Maahanmuuttovirasto tarkastelee poimijoiden olosuhteita Suomessa kokonaisuutena tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Kun luonnonmarjanpoimijat saapuvat Suomeen, Aluehallintovirasto valvoo, toteutuvatko työehdot myös käytännössä.

Tämän vuoden järjestely on ollut poikkeuksellinen. Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle lakimuutokset, joiden tarkoitus on siirtää luonnonmarjanpoimijat saman kausityölain piiriin kuin esimerkiksi puutarhamarjanpoimijat. Muutokset tulevat voimaan satokaudesta 2025 eteenpäin.

Thaimaalaisten marjanpoimijoiden oleskelulupien käsittely resursoitiin Suomen viranomaisissa niin, että luvat saadaan käsiteltyä marjojen kypsymiseen mennessä. Luonnonmarjanpoimijoiden hakemukset on jätetty pääosin toukokuun lopussa ja kesäkuussa.

– Viranomaisten yhteistyö on ollut onnistunutta, ja Bangkokin edustusto on lisäresursoinnin avulla pystynyt tarjoamaan hyvin aikoja hakemusten jättämiselle ja kuulemisille. TE-toimisto ja me Maahanmuuttovirastossa olemme käsitelleet hakemukset ripeästi, Huhtilainen kertoo.

Myönteisten päätösten keskimääräinen käsittelyaika on ollut tänä kesänä 20 päivää. Kielteisten päätösten käsittelyaika on ollut hieman pidempi, 35 päivää. Suuri osa käsittelyajasta on kulunut siihen, että viranomaiset ovat kuulleet luonnonmarjanpoimijoita ja pyytäneet lisäselvityksiä työnantajilta. Maahanmuuttovirasto on myös käyttänyt aikaa huolelliseen kokonaisharkintaan.

– Ymmärrämme alalle uuden lupamenettelyn haasteet työnantajille ja olemme halunneet antaa heille riittävästi aikaa toimittaa tarpeelliset lisäselvitykset, Huhtilainen kertoo.

Kun marjanpoimijoilla on oleskelulupa Suomeen, he tarvitsevat vielä Thaimaan viranomaisilta maastapoistumisluvan. Suomen viranomaiset eivät voi vaikuttaa Thaimaan viranomaisten lupakäsittelyyn.

– Käsittelemme luonnonmarjanpoimijoiden lupia tarvittaessa koko kesän, ensi vuonna luvassa on uudet käytännöt, Huhtilainen kertoo.