30 täsmäpommin isku – liikennekamerat paljastivat Iranin johdon liikkeet

Israelin tiedustelupalveluiden kerrotaan käyttäneen vuosikausia Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein liikkeiden seuraamiseen.

Tiedustelutoiminta sisälsi Teheranin liikennekameroiden hakkerointia ja Khamenein henkivartijoiden valvontaa. Ajatollah surmattiin ilmaiskussa sunnuntaina.

Kaksi Financial Times -lehden lähdettä sanoo, että lähes kaikki Teheranin liikennekamerat oli saatu hakkeroitua. Ne lähettivät tietonsa salatussa muodossa Tel Avivissa ja Israelin eteläosissa sijaitseville servereille.

Materiaalin avulla saatiin selville Iranin poliittisen johdon henkivartijoiden työajat, reitit, osoitteet ja suojeltavat kohteet. Reaaliaikainen kuvamateriaali oli osa laajempaa tiedusteluoperaatiota, jonka avulla Israel ja Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA saivat selville Ali Khamenein olinpaikan lauantaiaamuna.

Israel lisäksi häiritsi ratkaisevalla hetkellä turvaosaston matkapuhelimia, jotta sen jäsenet eivät saaneet mahdollisia viime hetken varoituksia.

– Tunsimme Teheranin kuin Jerusalemin, Israelin tiedustelupalvelun lähde sanoo FT:lle.

Signaalitiedustelua keräsi yksikkö 8200 ja henkilötiedustelua ulkomaantiedustelupalvelu Mossad. Israelin sotilastiedustelu tiivisti valtavan datavyöryn päivittäisiin tilannekatsauksiinsa.

Sosiaalisen verkostojen matemaattisella analyysilla käytiin läpi miljardeja datapisteitä. Tämän kerrotaan paljastaneen ennalta arvaamattomia poliittisen päätöksenteon keskittymiä, mitä puolestaan käytettiin iskukohteiden laadinnassa.

Mahdollista sotilasoperaatiota oli valmisteltu kuukausien ajan. Lopullisia suunnitelmia muutettiin, kun Yhdysvaltain ja Israelin tiedustelupalvelut vahvistivat Khamenein ja muiden johtohahmojen tapaamisen lauantaiaamuna. Israel sai tiedon asiasta signaalitiedustelulta ja CIA paikallisen lähteen kautta.

Yhdysvaltain asevoimat tuki Israelin ilmavoimien hyökkäystä Khameneita vastaan käynnistämällä laajoja kyberhyökkäyksiä. Ne häiritsivät Iranin ilmapuolustusta ja viestintäyhteyksiä.

Rakennuskompleksia kohti laukaistut 30 täsmäpommia räjähtivät kohteessaan aamiaistapaamisen aikana.