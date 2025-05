2000 ohjuksen helvetti: Tältä näyttäisi Taiwanin sodan ensimmäinen päivä

Taiwanissa on varauduttu Kiinan mahdolliseen saartoon ja maihinnousuun, joka voisi tiettyjen arvioiden mukaan alkaa jo lähikuukausina.

Kiinan telakoilla on rakennettu viime aikoina erikoislaivoja, jotka soveltuvat asiantuntijoiden mukaan erityisen hyvin maihinnousuun Taiwaniin. Maan asevoimat lisäksi järjestää lähes joka kuukausi lähialueellaan saartoa simuloivia sotaharjoituksia.

Yhdysvaltain Tyynenmeren alueen joukkojen komentaja, amiraali Samuel Paparo sanoi viime vuonna ottavansa Kiinan maihinnousun uhkan tosissaan. Peking yrittäisi todennäköisesti tyrmätä Taiwanin massiivisella hyökkäyksellä ilman ennakkovaroitusta. Paparon mukaan maihinnousun alkuvaihetta voitaisiin häiritä tuhansien droonien tekemällä massiivisella vastaiskulla.

Analyytikko Ian Easton arvioi, että Taiwanin sotilasjohto voisi ottaa mallia vuodesta 1945. Saaren vahvat puolustukset toimivat pelotteena, joka käytännössä ehkäisi sen miehityksen. Easton toteaa US Naval War College -korkeakoulun julkaisemassa tutkimuksessa, että Taiwanin puolustussuunnitelmat vuodelta 2024 sopivat yllättävän hyvin yhteen keisarillisen Japanin suunnitelmien kanssa. Taiwanin asevoimien käytössä on edelleen tukikohtia, jotka japanilaiset rakensivat yli 80 vuotta sitten.

CSBA-tutkimuslaitoksen asiantuntija Travis Sharp on mallintanut vaihtoehtoja Yhdysvaltain vastatoimille ilmasodassa. Analyysissä tutkitaan yhdessä perinteisten koneiden kanssa toimivien miehittämättömien lentokoneiden (Collaborative Combat Aircraft, CCA) käyttöä 2030-luvun puolivälin konfliktissa.

Yhdysvaltain ilmavoimat kertoi vuonna 2023 suunnitelmasta hankkia noin tuhat hävittäjädroonia, joiden hinta olisi murto-osa F-35:stä, mutta jotka voisivat tukea miehitettyjä koneita taistelutehtävissä. Tärkeänä periaatteena oli ”edullinen massa” ja sen tuomat edut Kiinaa vastaan käytävässä hypoteettisessa sodassa.

Travis Sharpin analyysissa esitellään tilanne, jossa Kiina yrittää nousta maihin Taiwanin lounaisosassa sijaitsevan Tainanin lähellä. Oletuksena on, että Yhdysvalloilla olisi käytössään 500 CCA:ta Tyynenmeren alueella. Ihmisten valvonnassa lentävät miehittämättömät koneet voisivat palata heti tehtävän jälkeen hajautettuihin tukikohtiinsa lähialueella tai pysyä kohteen yllä polttoaineen sallimissa rajoissa.

Näistä ensimmäinen voisi kuvata tilannetta, jossa kone ampuu ohjuksia vihollisen ilma- tai maakohteita vastaan ja palaa takaisin ammus- ja polttoainetäydennystä varten. Laite olisi pian valmis uuteen tehtävään. Jälkimmäinen tehtävämalli sopisi tiedusteluun, elektroniseen sodankäyntiin tai esimerkiksi ilmaherruuden ylläpitoon kohdealueella.

Lentokaluston sijoittaminen Taiwaniin tukisi puolustustaistelua rannoille hyökkääviä kiinalaisjoukkoja vastaan ja oletetun vastahyökkäyksen järjestämistä. Lähialueen tukikohdista toimivat hävittäjädroonit voisivat häiritä Kiinan merihuoltoa ja suojella tankkauskoneiden kaltaista tärkeää lentokalustoa.

Analyysin perusteella miehittämättömien ilma-alusten sijoittaminen ja käyttötapa vaikuttaa merkittävästi niiden hyötyyn taistelussa, mutta myös logistisiin vaatimuksiin. Mallinnuksessa kuvaillaan tilannetta, jossa 500 CCA:ta on sijoitettu pääosin Taiwaniin. Yhdestä lentotukikohdasta käsin toimisi enintään 36 konetta, joista jokaisella olisi kaksi ohjusta.

– Näissä olosuhteissa ja huomioimatta tappioita CCA-lentolaivasto pystyisi laukaisemaan yli 2 000 ohjusta ensimmäisten 24 tunnin aikana, jos koneet palaisivat heti tehtävän jälkeen tukikohtaan. Maantieteellisten tekijöiden vuoksi CCA:t keskittäisivät ohjushyökkäyksensä Taiwanin koillisosasta lähtevältä lentovyöhykkeeltä, Travis Sharp kirjoittaa.

Laaja vastaisku asettaisi painetta huoltoverkostolle. Northrop Grummanin omistaman Scaled Composites -yhtiön tyypin 437 ”uskollinen siipimies” eli CCA pystyy kantamaan noin 1 800 kilogrammaa polttoainetta. Polttoainekulutus 500 ilma-alukselta olisi lähes 1,9 miljoonaa kilogrammaa päivässä.

Jos taistelutehtävää kohden kärsityt tappiot olisivat noin kahdeksan prosenttia eikä vahvistuksia saataisi perille, menetettäisiin kaikki hävittäjädroonit 23 vuorokaudessa. Tällainen tappiosuhde vastaa Yhdysvaltain strategisten pommikoneiden menetyksiä Euroopassa vuonna 1943.

