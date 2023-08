20 Kiinan sotilaskonetta lähestyi – Taiwan komensi hävittäjät ilmaan ja laivat vesille

Taiwanin asevoimat havaitsivat Taiwanin ilmatilan läheisyydessä 20 kiinalaista sotilaskonetta kello 7 paikallista aikaa, tiedottaa Taiwanin puolustusministeriö X:ssä (entinen Twitter).

Julkaisun mukaan 10 sotilaskonetta ylitti Taiwanin salmen tai tunkeutui Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeelle. Lisäksi lentokoneet suorittivat yhteisiä taistelupartioita viiden Kiinan laivaston aluksen kanssa.

Taiwanin puolustusministeriön mukaan ilmassa oli kiinalaisia hävittäjiä, kuljetuskoneita, tutka- ja komentokone sekä lennokkeja.

Taiwanin asevoimat valvovat tilanteen kehittymistä tiedustelujärjestelmistä ja ovat komentaneet ilma-aluksia, merivoimien aluksia ja torjuntaohjusyksiköitä valmiuteen, puolustusministeriö kertoo.

Kiina on lähettänyt toistuvasti sotilaskoneitaan ja sotalaivojaan lähelle Taiwania.

Toisinaan kyse on ollut selkeästä harjoitushyökkäyksestä. Esimerkiksi huhtikuussa Kiina harjoitteli saarivaltion meri- ja ilmasaartoa suuressa sotaharjoituksessa.

Kolmipäiväisessä harjoituksessa lentotukialus Shandongin sekä sota-alusten, sotilaslentokoneiden ja ohjusten avulla simuloitiin hyökkäystä Taiwaniin.

Since 0700 (UTC+8) today , #ROCArmedForces detected 20 PLA aircraft (including J-10, J-16, SU-30, Y-8, KJ-500, UAV etc.), 10 of which crossed the median line of the Taiwan Strait or entered our SW ADIZ. Additionally, the aircraft conducted joint combat patrol with 5 PLAN vessels.

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 6, 2023