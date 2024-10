17-kerroksiset talot valmistumassa opiskelijoiden asunnoiksi

Pääkaupunkiseudun suurin opiskelijatalo Hoas Huippu valmistuu Keski-Pasilaan vuoden 2026 aikana. Rakennustyöt ovat täydessä vauhdissa, ja opiskelijatalon harjannostajaisia vietettiin torstaina 24. lokakuuta.

Hoasin historian suurinta rakennushanketta on tituleerattu yksinasuvan opiskelijan unelmakohteeksi. Kolmesta tornitalosta koostuvaan asuinkortteliin rakentuu koteja lähes 400 opiskelijalle. Korttelissa on yhteensä 359 asuntoa, joista suurin osa on yksiöitä. Yksinelämisen vastapainoksi kortteliin on suunniteltu tavallista enemmän yhteistiloja ja kohtaamispaikkoja asukkaille: asuntojen lisäksi korttelista tulee löytymään esimerkiksi lukusali, monitoimitila, kuntosali ja saunatilat.

Pasilaan rakentuvan Huipun lisäksi Hoasilla on käynnissä rakennushankkeita Kalasatamassa, Tapiolassa, Niittykummussa ja Kruunuvuorenrannassa. Kalasataman uusi 120 asunnon opiskelijatalo valmistuu pian, ja ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan sinne lokakuun lopulla. Tapiolaan, Niittykumpuun ja Kruunuvuorenrantaan on valmistumassa vuosien 2025 ja 2026 aikana yhteensä 981 opiskelija-asuntoa.

Hoas pyrkii rakentamaan asuntoja järkevien matkojen päähän oppilaitoksista eikä Hoas Huippu ole tästä poikkeus. Tarhion mukaan Hoas Huipun sijainti on poikkeuksellisen hyvä opiskelija-asuntokohteelle.

– Yhteisöllisyyden näkökulmasta on tärkeää, että opiskelijat pääsevät kodeistaan kätevästi oppilaitoksille – varsinkin nyt, kun lähiopiskelua ollaan taas lisäämässä yliopistoissa. Hoasin selvityksen mukaan etäopiskelu on opiskelijoiden keskuudessa yleistä, mutta jos matka kampukselle ei ole turhan pitkä, sinne tulee myös lähdettyä helpommin. Haluamme kannustaa opiskelijoita lähtemään kampuksille rakentamalla asuntoja hyvien kulkuyhteyksien päähän, rakennusneuvos ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön toimitusjohtaja Matti Tarhio toteaa tiedotteessa.