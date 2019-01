Näin verotus muuttuu tänä vuonna

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Verotukseen kohdistuu useita muutoksia vuonna 2019.

Ansiotulojen verotus kevenee 130 miljoonalla eurolla, kun perusvähennystä, työtulovähennystä sekä eläketulovähennyksiä korotetaan.

Lisäksi ansiotulojen verotukseen tehdään ansiotason nousua vastaavat ”indeksitarkistukset”, jottei keskimääräinen ansiotason nousu nosta tuloveroprosenttia.

Palkansaajan maksutaakka veronluonteisista sosiaalivakuutusmaksuista pysyy jotakuinkin ennallaan, kun palkansaajan työeläkevakuutusmaksut nousevat 0,4 prosenttiyksikköä ja työttömyysvakuutusmaksu alenee vastaavasti 0,4 prosenttiyksikköä.

Kunnallisveroprosentin nosto kiristää tuloverotusta 46 kunnassa. Viidessä kunnassa veroprosenttia kevennetään.

Kokonaisuudessaan palkkaverotus pysyy suunnilleen edellisvuoden tasolla, pienituloisimmilla veroprosentti hieman kevenee. Myös eläkkeensaajien veroprosentit pysyvät suunnilleen ennallaan ensi vuonna ottaen huomioon työeläkkeiden indeksikorotukset.

Tänä vuonna asuntolainan koroista vähennyskelpoisia on 25 prosenttia, mikä on kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2018. Vaalikaudella 2016-2019 asuntolainan korkovähennysoikeutta on leikattu kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosittain.

Työasuntovähennyksen kuukausikohtainen enimmäismäärä nousee 250 eurosta 450 euroon.

Hallitus päätti budjettiriihessä kiristää alkoholiverotusta 30 miljoonalla eurolla. Kiristys koskee kaikkia juomatyyppejä. Nettohintojen pysyessä ennallaan ja arvonlisävero huomioiden kiristyksen vaikutus oluttölkin hintaan on arviolta noin 0,02 euroa, viinipullon hintaan noin 0,13 euroa ja Koskenkorva-pullon hintaan noin 0,22 euroa.

Virvoitusjuomien veronkiristys nostaa 1,5 litran virvoitusjuomapullon hintaa arviolta noin 0,09 euroa ja 1,5 litran light-virvoitusjuomapullon hintaa noin 0,02 euroa.

Lämmityspolttoaineiden verotukseen on tulossa muutoksia. Niihin lukeutuu lämmitys- ja työkonepolttoaineiden veronkorotuksia. Kaikkien muutosten on tarkoitus lisätä verotuottoja yhteensä 38 miljoonalla eurolla vuonna 2019. Korotuksen seurauksena öljy- ja kaukolämmitteisen omakotitalon lämmityskustannusten arvioidaan nousevan noin 14 eurolla vuodessa.

Autoveroa kevennetään pienipäästöisiä autoja suosien koko hallituskauden aikana yhteensä 180 miljoonalla eurolla. Kevennys tulee voimaan portaittain vuosina 2016-2019. Autoveron määrä verotusarvoltaan noin 31 000 euroa autolle (pyyntihinta noin 27 000 €) putoaa noin 260 eurolla, kun auton hiilidioksidipäästöt ovat 124 grammaa kilometriä kohden.

Tupakkaveron korotukset jatkuvat. Veroa korotetaan puolivuosittain myös vuonna 2019, kuten jo aiemmin vuosina 2016-2018. Ensi vuoden korotukset tulevat vaikuttamaan tupakka-askin hintaan yhteensä noin 60 senttiä korotuksen mennessä hintoihin täysimääräisesti.

Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin yläraja nousee (vaihteluväli: 0,41-0,90 % -> 0,41-1,00 %) aiemmin vahvistetun lakimuutoksen seurauksena. Kunnat päättävät omista kiinteistöveroprosenteistaan lain sallimien vaihteluvälien sisällä.

Hallituksen budjettiriihen päätösten perusteella ajoneuvoveroa kevennetään 50 miljoonalla eurolla vuoden 2020 alun jälkeisiltä veropäiviltä.