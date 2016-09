"Pahan päivän rahat" jo lähes loppu – Venäjän talousahdinko syvenee hälyttävästi

Venäjän talous on ahdingossa hintaromahdusten ja talouspakotteiden takia.

Viime vuosien talouslaman ansiosta Venäjän pahan päivän varalle tarkoitettu rahasto alkaa maan talousministeriön mukaan tyhjentyä hälyttävästi, uutisoi CNN. Rahastossa on varoja tällä hetkellä 32,2 miljardia dollaria, kun vuoden 2014 syyskuussa siellä oli vielä 91,7 miljardia dollaria.

Analyytikot pelkäävät, että rahaston saldo tippuu 15 miljardiin vielä tämän vuoden aikana ja tyhjenee kokonaan pian sen jälkeen.

Venäjän hallinto on tarkoittanut rahaston paikkaamaan kansallisen budjetin puutteita aikoina, jolloin öljy- ja kaasutulot ovat heikkoja. Öljyn hinnan romahduksen ansiosta hallinto on joutunut hyödyntämään rahastoa useammin kuin on ollut tarkoitus.

Jos pahan päivän rahasto tyhjenee, hallinnon pitää käyttää hyvinvointirahastoa, joka on tarkoitettu tulevaisuuden pitkänaikavälin investointeihin.

Venäjän talousahdinko on alkanut vihastuttaa kansalaisia jo aiemmin, ja taloustilanteen vuoksi on Venäjällä järjestetty lukuisia mielenilmauksia. Hintaromahdusten lisäksi Venäjän taloutta kiristää länsimaiden talouspakotteet, jotka Venäjälle on langetettu roolistaan Ukrainan kriisissä.