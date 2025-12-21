Tiedustelupäällikkö: Venäjä valmistautuu miehittämään Baltian maat vuoteen 2027 mennessä

Venäjä on siirtänyt mahdollisten sotilaallisten toimien aikataulua Euroopassa aikaisemmaksi ja tähtää Baltian maiden valtaukseen Ukrainan sotilastiedustelun johtaja Kyrylo Budanovin mukaan, uutisoi NV.

Budanov toteaa perjantaina antamassaan haastattelussa, että Venäjän alkuperäiset suunnitelmat valmistautua sotatoimiin Euroopassa vuoteen 2030 mennessä ovat aikaistuneet reilusti. Tavoiteaikaa on nyt siirretty vuoteen 2027.

Venäjän ensisijaisiksi kohteiksi Budanov nimeää Baltian maat, eli Viron, Latvian ja Liettuan. Sen sijaan Ukrainan tiedustelupalvelun tietojen perusteella Puola ei ole suunnitellun miehittämisen kohteena.

– Puolaa pidetään meille tiedossa olevien suunnitelmien mukaan tällä hetkellä ainoastaan iskujen kohteena, sotilaskampanjan kohteena ilman miehitystä, Budanov tarkentaa.

Hänen mukaansa Venäjän pyrkimys vallata alueita juontuu maan maailmankatsomuksesta, joka kuvaa länttä ”sairaaksi”, ”heikoksi” ja ”päättämättömäksi”. Hän selittää maan pyrkimysten olevan juuriltaan imperialistisia.

– Jotta imperiumi – ja he näkevät itsensä imperiumina – voisi kehittyä, täytyy aina liikkua jonnekin laajentaakseen vaikutusvaltaansa ja alueitaan, Budanov arvioi.

Venäjä on tehostanut hybridihyökkäyksiään useita Euroopan maita vastaan syyskuusta lähtien. Viron puolustusministeriö myös raportoi syyskuun 20. päivänä kolmen venäläisen MiG-31-hävittäjän loukanneen maan ilmatilaa noin 12 minuutin ajan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut olevansa valmis tarjoamaan suojelua Puolalle ja Baltian maille Naton kautta, mikäli Venäjä jatkaisi tilanteen kärjistämistä.

Lokakuussa yhdysvaltalainen Institute for the Study of War arvioi Venäjän kiihdyttäneen valmistautumistaan mahdolliseen sotaan Natoa vastaan. Maa on tutkimuslaitoksen mukaan siirtynyt valmisteluissa tiedollisen ja psykologisen pohjatyön vaiheeseen.

Budanov puhui jo lokakuussa lokakuussa siitä, että Venäjän hybridihyökkäyksillä Euroopassa on useita keskeisiä tavoitteita. Hänen mukaansa Vladimir Putin valmistaa Venäjän kansaa ja pyrkii ”tuhoamaan heidän mielissään ajatuksen siitä, että Eurooppa on minkään arvoinen, että Eurooppa on vahva.”