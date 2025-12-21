Talsa: Näin Teboilien katoaminen näkyy joululiikentessä

Teboilin vaikea tilanne ja ketjun huoltoasemien lopettaminen voivat alueellisesti nostaa polttoaineiden hintoja, kirjoittaa Taloussanomat. Joululiikenteessä kannattaakin varautua mahdollisesti pidempiin tankkausväleihin tai kalliimpaan polttoaineeseen, mikäli tankkaa alueella, jossa on aikaisemmin ollut niukasti muita kuin Teboil-huoltamoita.

Suomessa yhä useampi huoltamo on muuttunut kylmäasemaksi, josta saa ainoastaan polttoainetta. Teboilin verkosto kattoi jopa 400 asemaa, joten lopettamiset näkyvät paikoittain kohonneina hintoina ja pitkinä välimatkoina huoltamoiden välillä. Keskuskauppakamarin johtavan liikenneasiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan joillain paikkakunnilla Teboilin lähtö voi nostaa polttoaineen hintatasoa pitkäksi aikaa.

– Niillä alueilla, missä on paikallista kilpailua, hinta on pysynyt alempana. Jos paikkakunnalla on ollut kaksi asemaa ja toinen niistä on Teboilin, ovat nämä kirittäneet toisiaan. Jos jää vain yksi asema, on tämä kilpailu poissa, hän selittää.

Pääosin bensiinin ja dieselin hinnat ovat pysyneet loppuvuoden ajan maltillisina. Polttoaine.net-sivuston mukaan E95-bensiinin keskihinta oli perjantaina Suomessa 1,785 euroa ja dieselin 1,782 euroa. Polttoaineen halpaan hintaan syitä on haettu raakaöljyn hintojen laskua. Öljyn hinnan uskotaan yhä vain laskevan ensi vuoden puolella. Myös hallituksen budjetissa sovittu 1,0-1,5 sentin alennus polttoaineveroon laskee ensi vuoden alusta alkaen hieman polttoaineiden hintoja.