Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Mies tankkaa autoa Nesteen huoltoasemalla Kolarin Äkäslompolossa. Polttoaineiden hinnoissa voi olla vaihtelua alueilla, joilla Teboil-asemat ovat lopettaneet., LEHTIKUVA / IRENE STACHON

Talsa: Näin Teboilien katoaminen näkyy joululiikentessä

  • Julkaistu 21.12.2025 | 11:57
  • Päivitetty 21.12.2025 | 11:57
  • Polttoaine
Joulun siirtymisiin on syytä varautua selvittämällä ennakkoon reitin varrella sijaitsevat huoltoasemat.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Teboilin vaikea tilanne ja ketjun huoltoasemien lopettaminen voivat alueellisesti nostaa polttoaineiden hintoja, kirjoittaa Taloussanomat. Joululiikenteessä kannattaakin varautua mahdollisesti pidempiin tankkausväleihin tai kalliimpaan polttoaineeseen, mikäli tankkaa alueella, jossa on aikaisemmin ollut niukasti muita kuin Teboil-huoltamoita.

Suomessa yhä useampi huoltamo on muuttunut kylmäasemaksi, josta saa ainoastaan polttoainetta. Teboilin verkosto kattoi jopa 400 asemaa, joten lopettamiset näkyvät paikoittain kohonneina hintoina ja pitkinä välimatkoina huoltamoiden välillä. Keskuskauppakamarin  johtavan liikenneasiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan joillain paikkakunnilla Teboilin lähtö voi nostaa polttoaineen hintatasoa pitkäksi aikaa.

– Niillä alueilla, missä on paikallista kilpailua, hinta on pysynyt alempana. Jos paikkakunnalla on ollut kaksi asemaa ja toinen niistä on Teboilin, ovat nämä kirittäneet toisiaan. Jos jää vain yksi asema, on tämä kilpailu poissa, hän selittää.

Pääosin bensiinin ja dieselin hinnat ovat pysyneet loppuvuoden ajan maltillisina. Polttoaine.net-sivuston mukaan E95-bensiinin keskihinta oli perjantaina Suomessa 1,785 euroa ja dieselin 1,782 euroa. Polttoaineen halpaan hintaan syitä on haettu raakaöljyn hintojen laskua. Öljyn hinnan uskotaan yhä vain laskevan ensi vuoden puolella. Myös hallituksen budjetissa sovittu 1,0-1,5 sentin alennus polttoaineveroon laskee ensi vuoden alusta alkaen hieman polttoaineiden hintoja.

 

 

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)