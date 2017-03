Venäjä uhkaa Norjaa: Pysykää poissa Naton ohjuspuolustuksesta

Norjalla ja Venäjällä on pohjoisessa pieni maiden välinen raja.

Atlantic Council on julkaissut Venäjän Norjan-lähetystön 9. maaliskuuta julkistaman englanninkielisen kannanoton. Siinä todetaan, että strategisten ohjusten puolustuskapasiteetti voi vaarantaa Venäjän ydinsaseiden pelotekyvyn.

Ohjuspuolustusjärjestelmän jatkokehittäminen "kohti Venäjän rajoja" lähetystön mukaan "ainoastaan pahentaa tilannetta".

– Tämä merkitsee vakavaa heikennystä strategiselle tasapainolle ja siten koko kansainvälisten suhteiden luonne tulee olemaan vähemmän tasapainoinen ja entistä arvaamattomampi. USA ja Nato-maat ymmärtävät tämän oikein hyvin, Venäjän suurlähetystö toteaa.

– Mitä Venäjän pitäisi tehdä tällaisessa tilanteessa? Uskoa Naton edustajien tyhjiä sanoja kun he sanovat ettei tätä järjestelmää ole osoitettu Venäjää kohti? Koska USA/Nato/Norja ei halua ratkaista tätä kysymystä diplomaattisten kanavien tai keskustelujen kautta, on ainoa jäljellä oleva mahdollisuus sotilaallis-teknologinen. Venäjän on parannettava strategisia ydinasevoimiaan niin että ne pystyvät voittamaan minkä tahansa ohjuspuolustusjärjestelmän.