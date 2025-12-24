Ensihoitolääkäri neuvoo: Älä tee näitä asioita jouluna

Joulukiireissä on monta vaaranpaikkaa, joiden myötä voi päätyä viettämään kuusijuhlaa sairaalapedissä. Oxfordin yliopiston ensihoidon apulaisprofessori David Medcalfe neuvookin varomaan joulupuuhissa kuutta vaaranpaikkaa.

Asiasta uutisoi brittilehti Telegraph.

1. Onnettomuudet ullakolle kiivetessä

Jos jouluvaloja, lahjoja tai muita joulutarvikkeita säilyttää ullakolla, kannattaa olla erityisen varovainen. Moni vanheneva ihminen ei tajua, että tasapaino heikkenee iän myötä.

Lopputuloksena voi olla ikävä tikapuilta putoaminen, jossa voi murtua niin nilkka kuin kylkiluitakin.

– Usein juuri vanhempien miesten pitäisi olla realistisempia sen suhteen, mihin he pystyvät, ja harkita avun pyytämistä sukulaiselta, Medcalfe neuvoo.

2. Joulukuusionnettomuudet

Joka vuosi loukkaantumisia tapahtumia myös kuusta koristellessa – etenkin, jos kuusi on tarpeettoman suuri. Silloin tikapuilta putoaminen voi johtaa vaikkapa murtuneeseen ranteeseen.

Vaaran voi muodostaa myös sähköiskut vanhoista ja vaurioituneista jouluvaloista.

– Niitä on todennäköisesti käytetty vuosikausia, yksi valoista on mennyt rikki, ja kun niitä laitetaan päälle, joku saa sähköiskun ja pienen palovamman, Medcalfe selittää.

Useimmiten jouluvalojen aiheuttamista sähköiskuista selvitään Medcalfen mukaan onneksi pelkällä säikähdyksellä.

– Otamme verikokeen ja sydänfilmin, jotka ovat lähes aina normaalit, ja potilas pääsee kotiin, Medcalfe tiivistää.

3. Onnettomuudet lahjoja avatessa

Broomfieldin sairaalan ensihoitokonsultin Stephen Hughesin mukaan ihmisiä päätyy sairaalaan joka vuosi lahjojen avaamisessa syntyneiden vammojen vuoksi.

Avatessa on yleensä käytetty veistä, joka on sitten lipsahtanut. Tuloksena voi olla haava, joka voi vaatia jopa tikkejä.

Hughes neuvoo, että veitsionnettomuuksien jälkeen haava on syytä puhdistaa vedellä. Sen jälkeen haava pitää sitoa ja haavakohtaa painaa.

Jos verenvuoto ei lakkaa, on syytä soittaa hätänumeroon.

4. Ruoanlaitto-onnettomuudet

Ruoanlaitossa on aina palovammavaara. Hughesin mukaan vammat syntyvät usein silloin, kun joulupöytään yritetään valmistaa jotain tavallista hienompaa.

Erityisen tarkkana on oltava, kun uunista otetaan kuumia ruokia ulos – olipa kyse sitten kalkkunasta tai kinkusta.

– Tiedä, mitä teet keittiössä, Hughes tiivistää.

5. Ylensyöntiin liittyvät vaivat

Joulupöydästä löytyy monenmoisia herkkuja, mutta ahmatiksi ei kannata ryhtyä.

Jouluaikaan ensiapuun päätyykin joka vuosi ihmisiä, jotka luulevat saaneensa sydänkohtauksen. Todellisuudessa he kärsivät ylensyönnin aiheuttamasta närästyksestä.

– He ovat vain vetäneet [aterian] täysin överiksi ja hankkineet itselleen närästyksen, kärsien valtavista rintakivuista, Hughes sanoo.

Jos kipu on kuitenkin jatkuvaa, pahenee seisomaan noustessa tai kävellessä, tai tuntuu enemmän painavalta kuin polttavalta, neuvoo Hughes hakeutumaan ensiapuun.

6. Alkoholi

Alkoholi aiheuttaa joka vuosi päänvaivaa ensiavussa. Usein siihen kytkeytyvät vammat liittyvät hypotermiaan ja auto-onnettomuuksiin.

– Olen sulattanut muutamia ihmisiä vuosien varrella. Heidät pitää laittaa lämpöpeiton alle, ja ajan kanssa he lämpenevät, Hughes selittää.

Britanniassa onnettomuustilastoissa näkyy joka vuosi joulunaikaan piikki onnettomuuksissa, kun ihmiset juovat liikaa ja päätyvät auton rattiin.

– Rattijuoppous johtaa kamaliin tragedioihin, Hughes harmittelee.