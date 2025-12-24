Virittikö Ukraina jouluansan Vladimir Putinille?

Venäjä-asiantuntijoiden mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin jouluaattona julkaisema 20 kohdan rauhansuunnitelma näyttää Kremlin näkökulmasta mahdottomalta.

– Onko tässä jotakin, mitä en tajua? En voi ymmärtää, miten Zelenskyin esittämä suunnitelma – Venäjä ei saisi 20 siltä puuttuvaa prosenttia Donetskin alueesta, vetäisi joukkonsa pois ja joutuisi sietämään ukrainalaisia valvomassa demilitarisoitua vyöhykettä – olisi mitenkään hyväksyttävä [Vladimir] Putinille, arvostettu Venäjä-tuntija, professori Mark Galeotti sanoo X:ssä.

Hän toteaa, että Zelenskyin esityksen on pakko olla vain ansa, jolla Vladimir Putin yritetään saada sanomaan jälleen kerran ei.

Venäjä on toistaiseksi kieltäytynyt kaikista sille tehdyistä tulitaukoesityksistä. Venäjän vaatimukset Ukrainalta ovat olleet tähän asti edelleen maksimalistisia. Viimeisimmät julkisuudessa pyörineet Yhdysvaltain ja Venäjän neuvottelijoiden sorvaamat esitykset on tuomittu Kremlin kynästä tulleiksi ja Ukrainalle mahdottoman raskaiksi.

Hieman samoilla linjoilla Galeottin kanssa on myös pitkän linjan Venäjä-asiantuntija Edward Walker. Kalifornian maineikkaan Berkeleyn yliopiston Neuvostoliiton ja sen jälkeisen ajan tutkimusohjelman johtajana pitkään toiminut professori toteaa Bluesky-palvelun päivityksessään, että on vaikea liioitella, miten hullua olisi, jos Zelenskyin esittämä oikeasti menisi läpi.

Walkerin mukaan ajatus rauhansopimuksen noudattamista valvovasta Yhdysvaltain presidentin johtamasta neuvostosta on Kremlille täysin mahdoton ajatus.

Walker jatkaa, että esitys sisältää kuitenkin Ukrainan puolelta paljon järkeviä vaatimuksia ja kompromisseja, joihin Moskova voisi suostua, jos se haluaisi sopia lopun sodalle. Tätä Kremlissä ei kuitenkaan asiantuntijan mielestä oikeasti tahdota.

Edward Walker toteaa myös, ettei Putin voisi koskaan hyväksyä esityksen Ukrainan asevoimien kokoa ja Ukrainalle myönnettäviä turvatakuita koskevia kohtia.

Verkkouutiset kertoi Volodymyr Zelenskyin uudesta esityksestä tässä jutussa.

IMO almost all reasonable asks w lots of UKR compromises that RU cld agree to if it wanted a settlement. But it doesn’t. Key: “Size of the UKR Armed Forces – 800,000 in peacetime.The US, NATO, and Europe will provide UKR with security guarantees modeled on Article 5.“ No way Putin accepts either. — Edward Walker (@gnuggat.bsky.social) 2025-12-24T14:21:31.198Z

Hard to exaggerate how crazy this wld prove if it were to happen, which IMO is highly unlikely: “Its implementation will be monitored by a Peace Council chaired by Trump.” Can you imagine Putin agreeing to allow Trump, let alone a successor POTUS, adjudicating RU behavior along the LOC. — Edward Walker (@gnuggat.bsky.social) 2025-12-24T14:28:05.789Z