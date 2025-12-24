Ukraina esitteli uuden 20 kohdan rauhanehdotuksen

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on esitellyt jouluaattona uutta 20 kohdan rauhanehdotusta, jonka sisällöstä keskustellaan paraikaa Yhdysvaltojen kanssa. Asiasta kertoo Kyiv Post.

Zelenskyin mukaan rauhanehdotus on osa neljän asiakirjan laajempaa kokonaisuutta, johon sisältyisi myös sopimus turvatakuista Yhdysvaltojen ja EU:n kanssa, kahdenvälinen turvatakuusopimus Yhdysvaltojen kanssa sekä sopimus Ukrainan jälleenrakentamisesta ja taloudellisesta kehittämisestä.

Uusi ehdotus näyttää olevan pitkälti päivitetty versio Yhdysvaltojen marraskuussa paljastamasta 28-kohtaisesta ehdotuksesta.

Ukrainan asevoimien koko rajattaisiin ehdotuksessa 800 000:een ja Ukrainan perustuslakiin kirjattaisiin kielto Nato-jäsenyyden tavoittelemisesta. Vastaavasti Nato ei enää laajenisi, eikä Ukrainaan päästettäisi Nato-joukkoja.

Toisaalta Ukraina saisi turvatakuut sekä polun EU-jäsenyyteen.

Rajalinjojen suhteen Krim, Donetsk ja Luhansk tunnustettaisiin de facto osaksi Venäjää. Hersonissa ja Zaporizhzhiassa konflikti jäädytettäisiin nykyiselle etulinjalle. Muualla, pääosin Harkovassa ja Sumyssa, Venäjä vetäytyisi miehittämiltään alueilta.

Merkittävin muutos aiempaan ehdotukseen näyttää olevan uusi idea erikoistalousalueen muodostamisesta Itä-Ukrainaan.

Venäjä on vaatinut Ukrainan vetäytymistä Donetskin alueelta, josta Ukraina on toistuvasti kieltäytynyt. BBC:n mukaan Yhdysvallat haluaisikin nyt muodostaa alueelle demilitarisoidun erikoistalousalueen.

Rauhanehdotuksen mukaan Ukraina vetäytyisi pois siitä neljännesosasta Donetskin alueesta, jota se hallitsee. Tämän jälkeen alueelle muodostettaisiin erikoistalousalue.

– On kaksi vaihtoehtoa. Joko sota jatkuu, tai erikoistalousalueiden suhteen on tehtävä päätös, Zelenskyi kommentoi lauantaina.

Zelenskyi painotti, että jos Ukraina olisi valmis vetämään joukkojansa taaksepäin 5-40 kilometriä erikoistalousalueen muodostamiseksi, tulisi Venäjän toimia samoin. Hän sanoi myös, että vastaava alue olisi muodostettava myös Venäjän miehittämän Zaporizhzhian ydinvoimalan ympärille.

Ukrainan presidentti kertoi, että hänen on tarkoitus keskustella ehdotuksesta lähipäivinä Donald Trumpin kanssa.