”Tästä se lähtee” – Näin tunnetut poliitikot viettävät joulua

Poliitikot ovat käyneet joulunviettoon ja jakaneet jouluisia hetkiä sosiaalisessa mediassa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb viettää joulua Naantalin Kultarannassa. Stubb julkaisi jouluaattoaamuna Instagramissa videon, jossa hän lenkkeilee perheenjäsentensä kanssa tonttulakit päässä pitkin Kultarannan tiluksia ja Naantalin katuja.

– Perheen jouluperinne. Tästä se lähtee, Stubb kirjoitti.

Pääministeri Petteri Orpon joulu on taas käynnistynyt pääministerin virka-asunnolla Helsingin Kesärannassa.

Instagramissa julkaisemallaan videolla Orpo muun muassa leikkii italianvesikoirien Pessin ja Taavin kanssa. Pääministeri syönee jouluna hyvin, sillä videolla Orpo savustaa kalaa Kesärannan pihassa ja leikkaa reilun kokoista kinkkua talon keittiössä.

Myös valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) julkaisi joulunvietosta kuvan, jossa hän tasapainoilee metsässä kaatuneen puun päällä.

– Rauhallista ja ihanaa joulua teille kaikille ja joko luomakunnalle, ministeri toivotti.

Rauhallista joulua kaikille! Kuva: Hanne Salonen/eduskunta pic.twitter.com/I8rarEZwmg — Riikka Purra (@ir_rkp) December 23, 2025

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi Instagramissa taas aloittaneensa jouluaaton kuusenhakupuhteilla.

Kuvassa Häkkänen poseeraa peräkärryssä hinattavan kuusen ja pienten apureiden kanssa.

– Hyvää joulua kaikille! Kuusi kaadettu pikkuapureiden kanssa ja kaikki valmiina aattoiltaa varten, Häkkänen sanaili.

– Kiireisen syksyn jälkeen tekee hyvää myös itselle rauhoittua joulun pyhien ajaksi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela jakoi myös Instagramissa ”kevyen joulukaaoksen keskeltä” hyvän aaton eväät.

– Ei haittaa, vaikka hommat olisi niin sanotusti sinne päin – täydellisyys on tylsää ja jouluruoka on hyvää joka tapauksessa, Koskela muistutti.

– Kertokaa rakkaillenne, että välitätte heistä ja antakaa lasten juosta ja huutonauraa niin paljon kuin lähtee.