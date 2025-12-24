USA:lta porttikielto entiselle EU-komissaarille – ”Noitajahti”

Yhdysvallat on asettanut entisen EU-komissaarin Thierry Bretonin sekä neljä muuta eurooppalaista maahantulokieltoon, kertoo BBC.

Bretonlin lisäksi pääsy Yhdysvaltoihin on evätty myös Global Disinformation Index -kansalaisjärjestön Clare Melfordilta, Center for Countering Digital Hate -järjestön Imran Ahmedilta sekä disinformaatiota seuraavan Hate Aid -järjestön Anna-Lena von Hodenbergiltä ja Josephine Ballonilta.

Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Eurooppa on liian pitkään koittanut kiristää amerikkalaisia somejättejä sensuroimaan epämiellyttäviä näkökantoja.

– Trumpin hallinto ei enää suvaitse tällaisia törkeitä rajat ylittävän sensuurin muotoja, Rubio jyrisi.

– Ulkoministeriö aikoo kieltää globaalin sensuuriteollisuuden johtavilta hahmoilta pääsyn Yhdysvaltoihin. Olemme valmiita ja halukkaita laajentamaan listaa, jos muut eivät muuta suuntaansa.

Rubio syytti entistä sisämarkkinakomissaari Bretonia digipalveluasetuksen eli DSA:n takapiruna toimimisesta. DSA asettaa sosiaalisen median yrityksille muun muassa sisällönvalvontaan liittyviä velvoitteita.

Breton itse tyrmäsi maahantulokiellon viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissään.

Ex-komissari kysyi, onko [Joseph] McCarthyn noitajahti tullut takaisin, viitaten 1950-luvulla yli-innokkaasti kommunisteja jahdanneeseen yhdysvaltalaissenaattoriin.

– Muistutuksena, 90 prosenttia Euroopan parlamentista, demokraattisesti valitusta elimestä, ja kaikki 27 jäsenmaata äänestivät yksimielisesti DSA:n puolesta, Breton muistutti.

– Amerikkalaisille ystävillemme: Sensuuri ei ole sitä, mitä kuvittelette sen olevan.

EU-komissio asettui ripeästi puolustamaan Bretonia. Komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen painotti viestipalvelu X:ssä, että Euroopan digilainsäädännöstä on päätetty demokraattisesti.

– On tärkeää suojella kansalaisiamme verkon vaaroilta, kuten terroristiselta sisällöltä ja lapsien hyväksikäyttömateriaalilta. EU:n lait eivät ole missään muodossa sensuuria, Virkkunen linjasi.

Suomalaiskomissaari vannoi myös EU:n jatkavan sääntöjen noudattamisen valvontaa reilusti ja tasapuolisesti.

– Sääntöjen noudattaminen ei ole valinta, vaan velvollisuus, Virkkunen päätti.

Kovasanaisemmin maahantulokieltoihin otti kantaa Ranskan presidentti Emmanuel Macron, joka kutsui sitä kiristykseksi ja pelotteluksi, jonka tarkoitus on heikentää Euroopan digitaalista suvereniteettia.

Hän muistutti DSA:n tavoitteena olevan taata, että se, mikä on laitonta verkon ulkopuolella, on laitonta myös verkossa.

– [Säännöt] pätevät Euroopan sisällä reilun kilpailun takaamiseksi ilman, että ne olisi kohdistettu yhteenkään kolmanteen maahan. […] Euroopan unionin digitaalista tilaa koskevia sääntöjä ei päätetä Euroopan ulkopuolella, Macron muistutti.

For far too long, ideologues in Europe have led organized efforts to coerce American platforms to punish American viewpoints they oppose. The Trump Administration will no longer tolerate these egregious acts of extraterritorial censorship. Today, @StateDept will take steps to… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 23, 2025

Poimintoja videosisällöistämme

Is McCarthy’s witch hunt back? 🧹 As a reminder: 90% of the European Parliament — our democratically elected body — and all 27 Member States unanimously voted the DSA 🇪🇺 To our American friends: “Censorship isn’t where you think it is.” — Thierry Breton (@ThierryBreton) December 23, 2025