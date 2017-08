Näin USA:n aikoo aseistaa Ukrainaa: Huippuluokan ohjuksia 50 miljoonalla dollarilla

US Army

Javelin on erittäin tehokas panssarintorjuntaohjus.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö suosittelee muun muassa huippuluokan Javelin-panssarintorjuntaohjusten toimittamista Ukrainalle. Ukraina on pyytänyt erityisesti Javelineja puolustautuakseen Venäjän panssarivaunuilta Itä-Ukrainassa.

Asiasta uutisoivan NBC:n viranomaislähteiden mukaan puolustusministeriön ehdotus on toimitettu Valkoiseen taloon. Ohjuspaketin arvoksi kerrotaan noin 50 miljoonaa dollaria. Yksi Javelin-laukaisujärjestelmä maksaa noin 125 000 dollaria ja yksi ohjus noin 75 000 dollaria.

Lähteiden mukaan lopullista päätöstä aseavusta ei ole tehty. Puolustusministeriö on kuitenkin asetoimitusten kannalla.

Verkkouutiset kertoi perjantaina Yhdysvaltojen aloittavan hyvin todennäköisesti lähiaikoina aseiden toimittamisen Ukrainaan. Lehtitietojen mukaan valtaosa presidentti Donald Trumpin hallinnosta puoltaa Ukrainan aseistamista.

Yhdysvaltojen puolustusministeriöstä tihkuneiden tietojen mukaan toistaiseksi ei ole vielä tehty päätöstä siitä, toimittaisiko Yhdysvallat Javelinit välikätenä toimivan kolmannen valtion kautta vai lähettäisikö se ne suoraan. Toistaiseksi ei myöskään ole vielä tietoa siitä, kouluttaisivatko amerikkalaiset ukrainalaisia aseiden käytössä.

Venäjä on suhtautunut Ukrainan aseistamiseen erittäin kielteisesti. Kremlin mukaan se vain vaikeuttaisi "Ukrainan sisäistä konfliktia".

Yhdysvallat on perustellut aseistamista Ukrainan puolustuskykyjen vahvistamisella. Yhdysvaltojen Ukrainan rauhanprosessin tuoreen erityislähettilään Kurt Volkerin mukaan panssarintorjuntaohjukset eivät muuttaisi voimatasapainoa Itä-Ukrainassa, koska "Venäjällä on siellä jo enemmän tankkeja kuin kaikilla Länsi-Euroopan valtioilla on yhteensä".

Ukrainassa on viime aikoina varoiteltu Venäjän kaavailevan jonkinlaisia suuria liikkeitä maan itäosissa. Venäjä on tiettävästi siirtänyt lisää joukkoja maiden rajalle.